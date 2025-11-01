酸味控えめでさっぱり！韓国発フローズンヨーグルト専門店「YOAJUNG(ヨアジョン)」大宮マルイ
有限会社マツヤが運営する韓国発のフローズンヨーグルト専門店「YOAJUNG(ヨアジョン)」が、埼玉県に初上陸します。
2025年11月1日(土)より、大宮マルイ内「Annyeong mart 大宮店」にオープンです。
「YOAJUNG」は、韓国語で「ヨーグルトアイスクリームの定石(ジョンソク)」を略したもので、酸味控えめでさっぱりとしたヨーグルトアイスが特徴です。
韓国国内で400店舗以上を展開する「YOAJUNG」が、埼玉最大級の韓国スーパー「Annyeong mart 大宮店」内にインショップとしてオープン！
自家製ヨーグルトアイスをベースに、多彩なトッピングで自分だけのカスタマイズスタイルが楽しめます☆
ヨーグルトアイスクリーム
看板メニューのヨーグルトアイスクリームは、濃厚でなめらかな口どけと爽やかな後味が特長です。
そのまま食べても美味しく召し上がれますが、自由自在のトッピングやアレンジで楽しめます。
46種類の多彩なトッピング
トッピングは、コムハニー(蜂の巣)・クッキー・フルーツ・シリアルなど、計46種類と豊富にラインナップ。
自分だけのオリジナルフローズンヨーグルトをカスタマイズできます！
店舗デザイン
白とブルーを基調にした明るい店内で、韓国らしいポップな空間デザインを感じられます。
YOAJUNG専用のイートインスペースがあり、SNS撮影にも最適な構成です☆
YOAJUNG Annyeong mart 大宮店 概要
オープン日：2025年11月1日(土)
所在施設：Annyeong mart 大宮
所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目3 大宮マルイ 1F
営業時間：10:30〜18:30
埼玉最大級の韓国スーパー「Annyeong mart」内にインショップされているので、同時にお買い物もお楽しめます。
韓国で人気のフローズンヨーグルトを、豊富なトッピングで楽しめる「YOAJUNG」。
大宮でのお買い物の際に、立ち寄ってみてはいかがでしょうか！
韓国発フローズンヨーグルト専門店「YOAJUNG(ヨアジョン)」埼玉初上陸の紹介でした。
