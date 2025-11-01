世界に一つのオリジナルアイテム作り！ハチふるSHIBUYA meets AKITA「ハチふる4周年アニバーサリーイベント-For you 4ever-」

渋谷スクランブルスクエア14階の「ハチふるSHIBUYA meets AKITA」（以下「ハチふる」）が、2025年11月1日(土)に開店4周年を迎えます。

これを記念し、2025年11月1日(土)から11月3日(月・祝)までの3日間、「ハチふる4周年アニバーサリーイベント-For you 4ever-」が開催されます！

ハチふるSHIBUYA meets AKITA「ハチふる4周年アニバーサリーイベント-For you 4ever-」

2025年のアニバーサリーイベントのテーマは「For you 4ever」。

4周年の「4」と「For(〜のために)」「Forever(永遠に)」を掛け合わせ、お客様への感謝と、「ハチふる」がこれからもずっと愛される場所でありたいという想いが込められています。

この特別な3日間は、心からの感謝を込めた特別な企画が用意されています☆

圧着プリント体験

価格(税別)：

●半袖TシャツM/L(白・黒) 2,700円

●長袖TシャツM/L(白・黒) 3,000円

●トートバッグ(白・ピンク・ブルー) 1,500円

●巾着(白) 1,000円

●わんちゃん用のお洋服

・S/Mサイズ 1,800円

・Lサイズ 2,000円

・XLサイズ 2,500円

●圧着シール

・ノーマルシール(1)(パーツ大きさ7cm) 700円

・ノーマルシール(2)(パーツ大きさ12cm内) 700円

・アルファベットシール(パーツ大きさ5cm) 300円

・ラメシール 900円

・ラインストーンシール 1,700円

ワークショップ開催日時：2025年11月1日(土)〜11月3日(月・祝) 10:00〜21:00 (最終受付は20:00)

イベントでは、お客様ご自身がデザイナーとなって、世界に一つだけのハチふるオリジナルアイテムが作れる「圧着プリント体験」を実施！

ベースとなるアイテムを半袖Tシャツ、長袖Tシャツ、トートバッグ、巾着、ワンちゃん用ウェアから選び、67種類のデザインパーツと組み合わせることで、どなたでも簡単にオリジナルアイテムを作ることが出来ます。

デザインパーツは、ハチふるオリジナルデザインに加え、このアニバーサリーイベントのために特別に用意された新デザインを含む、合計67種類の豊富なラインナップです。

渋谷を象徴する「ハチ」や「渋谷」の文字をモチーフにしたロゴや、遊び心溢れるイラストなど多種多様！

アルファベット文字や数字は自分仕様にカスタマイズもでき、組み合わせは無限大です。

ラインストーンやラメをあしらったパーツもあり、個性を最大限に表現できます。

特にワンちゃん用ウェアは、ご自身のTシャツやトートバッグと同じデザインパーツを貼ることで、愛するペットとの「お揃いコーディネート」も楽しめます。

ご自身用はもちろん、大切な方や愛するペットへの特別なギフトとしても最適です。

※写真は全てイメージです。

ウェルカムドリンクサービス

アニバーサリーイベント期間中の3日間は、来店者へウェルカムドリンクとしてスペシャルワインが提供されます。

提供されるワインは、『渋谷ワイナリー東京』の「SCRAMBLECROSS」シャルドネオレンジ！

辛口でフルーティーかつさっぱりとした飲みやすい味わいが特徴で、店舗で販売している「ハチのいぶりがっこ」とのペアリングも抜群です。

お買い物の合間のひとときや、体験イベントの前後など、ゆっくりと過ごせます。

※数に限りがございます。

※未成年の方、お車でお越しの方はご遠慮ください。

ハチふるオリジナル缶バッジプレゼント

「ハチふる」にてお買い物をした方へ、3,000円(税込)ごとに1つ、オリジナル缶バッジのプレゼントキャンペーンも実施されます。

ハチの犬種である愛らしい秋田犬たちの写真や、ハチをデザインしたキュートなイラストの缶バッジで、デザインは全20種類！

どのデザインが当たるかは、袋を開けてからのお楽しみ。「ハチふる」だけでしか手に入らない限定デザインです☆

ハチふるSHIBUYA meets AKITA

「ハチふるSHIBUYA meets AKITA」は、忠犬ハチ公で渋谷と秋田をつなぐ地方創生型コンセプトショップです。

渋谷スクランブルスクエア14階に店舗を構え、渋谷のシンボル「ハチ公」をモチーフにした商品を多数取り揃えています。

原材料、製造あるいは商品企画のいずれかが、ハチのふるさと秋田県であることにこだわり、地方秋田の市場活性化に寄与した活動を展開！

商品の売上の一部はハチの犬種である秋田犬の保存・保護のために使用しています。

住所：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア14階

営業時間：10:00〜21:00

定休日：館の営業日に準ずる。

※営業時間の変更や休館の場合がありますので、事前にHPをご確認ください。

ハチふるからの感謝の気持ちがたっぷりと詰まった特別な3日間。

世界に一つだけのオリジナル体験ができる、見逃せないイベントです！

渋谷スクランブルスクエア14F「ハチふるSHIBUYA meets AKITA」にて開催される「ハチふる4周年アニバーサリーイベント-For you 4ever-」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界に一つのオリジナルアイテム作り！ハチふるSHIBUYA meets AKITA「ハチふる4周年アニバーサリーイベント-For you 4ever-」 appeared first on Dtimes.