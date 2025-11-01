能素材の質感とシルエットをリアルに体感！JUGEM(ジュゲム)「期間限定ポップアップショップ」

ダブル・アイ・インターナショナルが展開するブランド「JUGEM(ジュゲム)」は、期間限定のポップアップショップを開催します。

2025年11月8日(土)から11月9日(日)までの2日間、中目黒の「NO DESIGN GALLERY(Nakameguro)」にて実施されます。

2025年秋冬コレクションの最新アイテムを中心に、ブランドの世界観を存分に体感できるラインナップが用意されます。

JUGEM(ジュゲム)「期間限定ポップアップショップ」

「JUGEM(ジュゲム)」は、“日常着”をコンセプトに、TRAVEL、OUTDOOR、LIFESTYLEの要素を取り入れたアイテムを展開するブランドです。

機能的なテック素材を使用し、実用性にこだわった「最高の日常着」をデザインしています。

今回のポップアップショップは、「JUGEM」がこだわり抜いた機能素材の質感、計算されたシルエット、そしてリアルな着用感を、直接手に取り、試着できる貴重な機会となります！

JUGEM POP-UP SHOP 開催概要

開催日程：2025年11月8日(土)〜11月9日(日)

開催時間：

2025年11月8日(土) 11:00〜19:00

2025年11月9日(日) 11:00〜18:00

開催場所：NO DESIGN GALLERY (Nakameguro) (ノーデザインギャラリー 中目黒)

所在地：〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-7-2

アクセス：東急東横線・東京メトロ日比谷線 中目黒駅より徒歩 約4分

JUGEM(ジュゲム)について

国内のみならず海外展開も拡大しており、香港、オーストラリア、ニューヨークでの取り扱いに加えて、今季より新たにロサンゼルス、韓国でも取り扱いが開始される予定です。

2025年秋冬コレクションの最新アイテムを、中目黒のギャラリーで直接体感できる2日間限定のイベント。

機能性やシルエットにこだわる「JUGEM」の世界観を存分に楽しめるポップアップショップです！

「JUGEM(ジュゲム)」の期間限定ポップアップショップの紹介でした。

