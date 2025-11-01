家族のライフプランまでトータルでサポート！MEDiLIFE DESIGN 勤務医向け「未来設計プログラム」

医師のキャリアとライフプランを総合的に支援するMEDiLIFE DESIGNは、勤務医として働きながら将来の開業を目指す医師に向けた「未来設計プログラム」の提供を開始しました。

医師専門のライフプランナーである「メディライフ設計士」が中心となり、開業準備から資金計画、家族のライフプランまでトータルでサポートします。

医師一人ひとりに寄り添い、“安心して開業を迎えられる環境づくり”を目指す新しいサービスです！

MEDiLIFE DESIGN 勤務医向け「未来設計プログラム」

医師のキャリアにおける大きな節目である「開業」。

しかし、「資金の見通しが立たない」「経営に不安がある」「家族との生活をどう守るか」といった課題から、開業に踏み切れない医師も少なくありません。

MEDiLIFE DESIGNの「未来設計プログラム」は、こうした勤務医が抱える“開業準備の壁”を乗り越え、安心して理想の医療を実現できるようサポートするために誕生しました。

医師専門の「メディライフ設計士」が伴走

本プログラムの中心となるのが、医師のキャリアと人生設計を総合的にサポートする専門家「メディライフ設計士」です。

開業資金の準備から、ライフプラン、資産形成、家族設計までを一貫して支援。

“経営視点”と“生活視点”の両面から、医師一人ひとりの未来を具体的に設計していきます。

「医師の人生を経営と生活の両側面から支える存在でありたい」という想いが込められています。

「未来設計プログラム」の主な内容

本プログラムでは、開業に向けた準備を多角的にサポートします。

主な内容は以下の通りです。

開業に向けた資金戦略・融資計画サポート勤務医時代から始める積立・資産形成のアドバイス家族ライフプラン(住宅・教育・老後)を踏まえた長期設計開業後の経営・リスクマネジメント相談専門家ネットワーク(税理士・経営コンサルタント等)との連携支援

開業準備だけでなく、勤務医のうちからできる資産形成や、家族を含めた長期的なライフプランニングまで、幅広く相談できるのが特徴です☆

オンライン相談で全国対応

「未来設計プログラム」はオンライン面談にも対応しています。

そのため、全国どこにいても専門家であるメディライフ設計士に相談することが可能です。

忙しい勤務医の方でも、時間や場所を選ばずに利用しやすいサービスとなっています。

開業という大きな目標に向けて、資金面、経営面、そして生活面での不安を解消し、安心して準備を進められる「未来設計プログラム」。

医師専門のメディライフ設計士が、あなたのキャリアと人生に寄り添い、理想の実現を力強くサポートします！

MEDiLIFE DESIGNが提供を開始した勤務医向け「未来設計プログラム」の紹介でした。

