気象台は、午前3時22分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を宮古市、釜石市、大槌町に発表しました。また洪水警報を宮古市、大船渡市、一関市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を大船渡市、陸前高田市、山田町に発表しました。

沿岸北部、沿岸南部では、1日昼前まで土砂災害に、1日明け方まで低い土地の浸水に、1日夕方まで暴風や高波に警戒してください。岩手県では、1日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■宮古市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

1日昼前にかけて警戒

・浸水

1日明け方に警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報【発表】

1日昼前にかけて警戒



□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■大船渡市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

1日明け方に警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報【発表】

1日昼前にかけて警戒



□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 15m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■久慈市

□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■一関市

□洪水警報【発表】

1日昼前にかけて警戒



■陸前高田市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

1日明け方に警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報【発表】

1日昼前にかけて警戒



□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 15m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■釜石市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

1日昼前にかけて警戒

・浸水

1日明け方に警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報【発表】

1日昼前にかけて警戒



□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 15m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■住田町

□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

風向 東

最大風速 15m/s



■大槌町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

1日昼前にかけて警戒

・浸水

1日明け方に警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報【発表】

1日昼前にかけて警戒



□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 15m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■山田町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

1日明け方に警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報【発表】

1日昼前にかけて警戒



□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■岩泉町

□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■田野畑村

□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■普代村

□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■野田村

□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■洋野町

□暴風警報

1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s

□波浪警報

1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



