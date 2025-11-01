兵庫県宝塚市の住宅で年2020年6月、同居する親族らにボーガン（クロスボウ・洋弓銃）を撃ち3人を殺害、1人に重傷を負わせたとして、殺人などの罪に問われた無職の男（28）の裁判員裁判で、神戸地裁は10月31日、無期懲役（求刑・死刑）を言い渡した。

神戸地方裁判所

判決によると、男は2020年6月4日午前5時ごろから10時10分ごろまでの間に自宅で、祖母（当時75）、母親（同47）、弟（同22）の頭部にボーガンの矢を放って殺害し、伯母（現在55）に対しても、首の骨を折るなどの傷害を負わせたとされる。

判決言い渡し前の神戸地裁・法廷〈2025年10月31日午後〉※代表撮影

・・・・・・・・・

判決を受け、伯母が報道機関各社へ寄せたコメントは次の通り。伯母は10月15日にも法廷で意見陳述し、遮へい板越しに「PTSD（心的外傷後ストレス障害）のフラッシュバックで、事件当時の恐怖や苦しさが再現される。あなた（被告）の行動は絶対に許されない。あなたはあまりにも大きな、取り返しのつかないことをしてしまった」などと述べた。

死刑になりたいという、彼（被告の男）の希望は通りませんでした。

当たり前ですが、法律や裁判は、彼の道具ではありません。

彼は犯した罪に向き合い、後悔し、反省しなければなりません。その機会が与えられた、命ぜられたということだと思います。

彼が事件まで、強迫性障害などで辛い日々を過ごしてきていたことは、側で見ていた私たちも少しはわかっているつもりです。

でも裁判での彼は、自分の考えをしっかり述べることができていました。そして、心の奥底では罪悪感から逃げられないでいることもわかりました。

事件当時の精神状態がどれだけ辛かったとしても、事件後に心に蓋（ふた）をしてきたとしても、

自分の罪がどんなに許されないことか、目を背けず向き合うことのできる心を取り戻すことができると思います。その命が尽きるまで、真摯に罪と向き合えることを信じて願っています。

宝塚・ボーガン4人殺傷事件 発生直後の現場周辺〈2020年6月4日撮影 兵庫県宝塚市〉

殺された3人の命は、未来はとり戻せない。苦楽を分かち合ってきた家族は突然すべてを奪われ、皆、互いにどれだけ悔しかっただろうと、無念だっただろうと思わずにいられません。

そして生き残った私が、これだけは言っておきたいことがあります。



3人は殺されてしまったがために、自分達の言い分を述べることができず、裁判の資料は、そのほとんどが彼の説明によるものでした。その結果、彼が家族に苦しめられていたということが過剰にフォーカスされました。

私は、家族の生活と大きく関わってきました。（10月15日の）意見陳述でも申し上げましたが、家族からのコミュニケーションを拒絶してしまったのは彼の方で、それでも家族は彼を心配し、しんどい時には懸命に手伝おうとしていたのであって、彼が言うような、暖かさのない家庭では決してありませんでした。

宝塚・ボーガン4人殺傷事件 被告の男に無期懲役の判決 神戸地裁「死刑、やむを得ずとは言えない」発達障害など考慮した

一方で、殺された3人同様に、彼も私の大切な家族の1人でした。

大切な家族が大切な家族を殺し、殺しかけたという事実、そして一生刑務所で過ごすということは、私にとってあまりに複雑で、表現し難い辛い心境です。

そんな中、罪と向き合わせることで償わせるという裁判所のご判断は、私にも響きました。



この事件をきっかけとして、ボーガンの扱いに関して、法律や条例にも影響を与えました。本来は趣味として楽しんだり、真剣に競技として使用される物であったのに、世間をお騒がせし混乱させてしまった事は、とても心苦しく思います。

一方で、悪用されると極めて危険な面があることは確かだと思いますので、二度とこのような事件が起こらないことを切に願います。.



最後に、この裁判では、発達障害や自閉スペクトラム症等のことが多く取り上げられましたが、決して、障害や特性を持つ方は危険であるということではありません。

犠牲になった３人は、それぞれの人生を生き抜きました。どうか、障害や特性について誤解がなされないように願いたいです。

