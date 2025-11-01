きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って下げ渋っているものの、一時１．３０ドル台まで下落する場面も見られ、２００日線を下放れる展開が加速している。



今年１月の年初来安値から７月の年初来高値までの上昇波のフィボナッチ３８．２％が１．３１４５ドル付近に来ている。この水準を完全にブレイクするようであれば、上記フィボナッチの５０％戻しの１．２９４５ドルまでの下落の可能性も視野に入る展開。



一方、ポンド円は２０１円台まで下落していたものの、２０２円台半ばまで買い戻される動き。



市場は来週の英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）に注目している。据え置きが有力視されているものの、複数から利下げの可能性も指摘されている状況。短期金融市場での利下げの確率は３０％程度だが、市場の予想通りに据え置いたとしても、委員の投票が拮抗するなど、１２月の利下げ期待が高まるような内容となれば、ポンドにとってはマイナス材料となりそうだ。



GBP/USD 1.3133 GBP/JPY 202.38 EUR/GBP 0.8775



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト