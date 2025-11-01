電算システムホールディングスのグループ会社である電算システムは、企業版ふるさと納税制度を活用し、神戸市が推進する「こうべ女性活躍プロジェクト」へGoogleのノートパソコン Chromebook 端末をはじめとするICT機器を寄贈しました。

寄贈された機器は、無料の託児付きコワーキングスペース「あすてっぷコワーキング」で活用され、女性の多様な働き方を支援します。

2025年10月28日には感謝状贈呈式が執り行われました。

電算システム 企業版ふるさと納税で神戸市にICT機器寄贈

電算システムグループは、Google Cloud のプレミアパートナーとしてクラウド技術を提供するほか、全国の自治体へ収納代行サービスなどを通じて、地域のDX推進と課題解決に貢献してきました。

今回は、地方創生やDX人材育成への取り組みの一環として、女性の多様な働き方の実現を目指す神戸市の先進的なプロジェクト「こうべ女性活躍プロジェクト」に深く共感し、ICT機器の寄贈を決定。

寄贈されたChromebook端末などは、神戸市が運営する無料の託児付きコワーキングスペース「あすてっぷコワーキング」の貸出備品として活用され、施設の利便性向上に役立てられます。

電算システムは今回の寄贈に加え、2025年11月14日にはChromebookを活用した生成AIに関するセミナーの開催を予定するなど、継続的に地域社会へ貢献していくとしています。

寄贈の概要と感謝状贈呈式

寄贈先：神戸市

寄贈対象事業：こうべ女性活躍プロジェクト

寄贈品：Chromebook 端末 25台、卓上型液晶ディスプレイ 12台、プロジェクター・音響システム 各2台 他

2025年10月28日には、神戸市の地域協働局長 金井氏、電算システムの専務取締役執行役員 渡邉 裕介氏らが出席し、「あすてっぷKOBE」にて感謝状贈呈式が執り行われました。

寄贈による効果と利用者の声

今回の寄贈により、「あすてっぷコワーキング」では、より多くの利用者がPCやディスプレイを同時に利用できるようになり、利便性が大きく向上しました。

施設利用者からは、「Chromebook はシンプルなデザインで操作がわかりやすい。」「セキュリティ面で安全性が高く、安心して他の利用者と共用できる。」といった声や、「作業したデータをクラウド上でやりとりできるので、重いPCを持ってこなくてすむ。」「卓上型液晶ディスプレイも台数が増えたので、使いたい時に使えるようになり、仕事の効率が上がった。」など、喜びの声が寄せられています☆

企業版ふるさと納税を活用した今回のICT機器寄贈は、神戸市における女性活躍支援と地域のDX推進に貢献する取り組みです。

今後予定されているセミナー開催など、電算システムの継続的な地域貢献活動にも注目です！

電算システムによる神戸市へのICT機器寄贈の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 女性の多様な働き方を支援！電算システム 企業版ふるさと納税で神戸市にICT機器寄贈 appeared first on Dtimes.