新年の幕開けを華やかに祝う！リーベルホテル大阪「LIBER NEW YEAR EVENT 2026」

リーベルホテル大阪は、2026年1月1日(木・祝)から1月2日(金)の2日間、新しい年の幕開けを華やかに彩るお正月イベント「LIBER NEW YEAR EVENT 2026」を開催します。

初日の出イベントや日本伝統芸のパフォーマンス、ものまねタレントとの写真撮影会、お楽しみ抽選会など、参加型の催しが盛りだくさん！

また、レストランでは年末年始限定の特別メニューも提供されます。

リーベルホテル大阪「LIBER NEW YEAR EVENT 2026」

リーベルホテル大阪で、2026年の新年を祝う特別なイベントが開催されます。

元旦の朝にはベイエリアを一望できるテラスでの「初日の出イベント」を実施。

ロビーでは、太神楽曲芸やものまねタレントの写真撮影会など、新年にふさわしい華やかな催しが行われます。

さらに、レストラン「Dining BRICKSIDE」では、豪華賞品が当たる抽選会や、年末年始限定の特別ビュッフェも楽しめます☆

初日の出イベント

開催日：2026年1月1日(木・祝)

開催時間：6時30分〜7時30分 ※日の出時間により、前後する場合があります

開催場所：3F テラス

料金：無料

ホテルの広大なテラスから、ベイエリアの美しい初日の出を望むことができるイベントです。

日の出の時間に合わせて、日本酒などのドリンクも提供されます。

澄みわたる朝の空気に包まれ、ドリンクを片手に新しい1年の始まりを感じる、神秘的で贅沢なひとときを過ごせます。

太神楽曲芸パフォーマンス

開催日：2026年1月1日(木・祝)

開催場所：1F ロビー

開催時間：11:00〜11:30／14:00〜14:30

料金：無料

縁起物の曲芸を中心に披露される、おめでたい古典芸能「太神楽曲芸」。

曲芸師の豊来家一輝氏による、和傘や鞠を巧みに操る華やかなパフォーマンスが繰り広げられます。

日本の伝統文化とともに、新年の幕開けを賑やかに祝います！

大谷似翔平＆山本申伸 写真撮影会

開催日：2026年1月2日(金)

開催場所：1F ロビー

開催時間：11:00〜11:20／14:00〜14:20／15:30〜15:50

参加条件：各回先着20組限定 ※整理券を配布

料金：無料

有名メジャーリーガーにそっくりなものまねタレントとして活躍する、大谷似翔平氏と山本申伸氏が登場！

まるで本物の選手に会ったかのような、特別な写真撮影会が開催されます。

家族や友人と一緒に、笑顔あふれる記念写真を撮ることができます！

お正月お楽しみ抽選会

開催日：2026年1月1日(木・祝)／1月2日(金)

開催場所：3Fレストラン「Dining BRICKSIDE」前

開催時間：17:00〜21:00

参加条件：

・朝・夕2食付き宿泊プランをご予約の方

・「Dining BRICKSIDE」のディナービュッフェをご利用の方

※抽選券は当日、おひとり様につき1枚配布（添い寝のお子様は対象外）

3F「Dining BRICKSIDE」でディナービュッフェを利用する方を対象に、豪華賞品が当たる抽選会が開催されます！

ホテル宿泊招待券やディナーコース招待券など、幅広い世代の方が楽しめる景品が用意されています。

新年の運試しにおすすめです！

年末年始限定レストランメニュー

提供期間：2025年12月31日(水)〜2026年1月3日(土)

場所：3Fレストラン「Dining BRICKSIDE」

内容：「Winter Journey Japan 〜日本の冬を巡る旬彩ディナー＆スイーツビュッフェ〜」＋期間限定メニュー

料金(税込)：大人(中学生以上)8,500円／小学生 4,300円／未就学児(4〜6歳)2,000円

予約ページ：2025年11月5日(水)公開予定

3F「Dining BRICKSIDE」では、年末年始限定の特別メニューが登場します。

通常のディナービュッフェ「Winter Journey Japan」に加えて、年越しそばやおせち料理、贅沢なボイルズワイガニなどがラインナップ！

年末年始にふさわしい豪華なお料理の数々が並びます。

スイーツも新年を祝う華やかなものが登場予定です。

華やかな味わいと季節の彩りとともに、1年の締めくくりと新年の幕開けを楽しめます。

初日の出観賞から伝統芸能、人気のものまねタレントとの触れ合い、豪華な食事まで、新年の始まりを彩るイベントが盛りだくさん！

家族や友人と一緒に、リーベルホテル大阪で特別な年末年始を過ごしてみてはいかがでしょうか。

リーベルホテル大阪で開催されるお正月イベント「LIBER NEW YEAR EVENT 2026」の紹介でした。

