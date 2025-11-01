LogProstyleは、東京・浅草エリアにおいて新たな宿泊施設「PROSTYLE旅館東京浅草II(仮称)」の開発用地を取得したことを発表しました。

2019年に開業し好評を得ている「PROSTYLE旅館東京浅草」に続く施設で、全室に客室露天風呂を備える予定です。

新旅館は2028年10月の開業を目指しています。

LogProstyle 宿泊施設「PROSTYLE旅館東京浅草II(仮称)」

LogProstyleが新たに開発用地を取得したのは、既存の「PROSTYLE旅館東京浅草」から徒歩約4分の好立地。

浅草寺をはじめとする観光名所へのアクセスも良く、浅草観光の中心エリアにおける同社のブランドプレゼンスをさらに高めることが期待されます。

新旅館は「PROSTYLE旅館東京浅草」と連携し、街全体を一つの“宿”と見立てた地域共創型の滞在体験を提供していく計画です。

「PROSTYLE旅館東京浅草II(仮称)」開発計画

所在地：東京都台東区浅草6丁目5番2号

土地面積(仮)：280.88平方メートル

建物面積(予定)：1933.80平方メートル

建物階数(予定)：地上10階

部屋数(予定)：36室

着工予定：2026年11月

竣工予定：2028年7月

開業予定：2028年10月

新旅館は地上10階建て、全36室を予定しています。

最大の特徴は、全室に客室露天風呂が設置される計画であることです！

これにより、既存の「PROSTYLE旅館東京浅草」（43室中21室が露天風呂付き）よりも高い平均客室単価（ADR）を見込んでいます。

既存施設との連携による地域共創型体験

新旅館は、既存の「PROSTYLE旅館東京浅草」（所在地：東京都台東区花川戸2丁目12番11号）と連携した運営が計画されています。

2つの施設が連携することで、浅草の街全体を一つの“宿”と捉え、地域と一体となった滞在体験の提供を目指します。

地域文化の継承と観光価値の向上に寄与することが期待されます。

全室に露天風呂を備えた、浅草の新たな「まちなか旅館」。

既存施設との連携により、浅草の街歩きがさらに楽しくなるような、地域に根差した滞在が期待できそうです☆

2028年10月に浅草で開業予定の「PROSTYLE旅館東京浅草II(仮称)」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全室に客室露天風呂を備える予定！LogProstyle 宿泊施設「PROSTYLE旅館東京浅草II(仮称)」 appeared first on Dtimes.