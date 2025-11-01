フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、10月31日に放送されたトーク番組「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）に出演。「私は常日頃“夫推し”」と、バナナマン・日村勇紀について「全人類の中でディカプリオの次にカッコいい」と語った。



この日、“推し”についてトークが進む中で、神田は「私は常日頃、“夫推し”なので。夫、日村ちゃんなんですけど、日村ちゃんは自分の中ではレオナルド・ディカプリオの次に、世界全人類の中でカッコいいんですよ。（だけど世間は）カッコよくない認識なんです。それが、悲しいですね」と語る。



ただ、「この人の写真撮ったら『似てる有名人誰ですか？』っていうアプリがあって。検索したんですよ。夫の顔を。そしたらディカプリオって出たんです。1位がディカプリオ、夫が2位、ほかが皆さん全員同じだったので、（自分は）見る目あると思いまして。AIが似てると判断した」「カッコいいんだ。『タイタニック』やれるんだ」と語った。