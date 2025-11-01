ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１０６ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式31日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均 47415.22（-106.90 -0.22%）
ナスダック 23664.78（+83.64 +0.35%）
CME日経平均先物 52240（大証終比：-230 -0.44%）
欧州株式31日終値
英FT100 9717.25（-42.81 -0.44%）
独DAX 23958.30（-160.59 -0.67%）
仏CAC40 8121.07（-36.22 -0.44%）
米国債利回り
2年債 3.598（-0.010）
10年債 4.089（-0.008）
30年債 4.659（+0.005）
期待インフレ率 2.306（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.633（-0.010）
英 国 4.409（-0.015）
カナダ 3.125（-0.006）
豪 州 4.296（-0.010）
日 本 1.663（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.81（+0.24 +0.40%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3994.40（-21.50 -0.54%）
ビットコイン（ドル）
109059.38（+1550.63 +1.44%）
（円建・参考値）
1680万9322円（+238999 +1.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
