NY株式31日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均　　　47415.22（-106.90　-0.22%）
ナスダック　　　23664.78（+83.64　+0.35%）
CME日経平均先物　52240（大証終比：-230　-0.44%）

欧州株式31日終値
英FT100　 9717.25（-42.81　-0.44%）
独DAX　 23958.30（-160.59　-0.67%）
仏CAC40　 8121.07（-36.22　-0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.598（-0.010）
10年債　 　4.089（-0.008）
30年債　 　4.659（+0.005）
期待インフレ率　 　2.306（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.633（-0.010）
英　国　　4.409（-0.015）
カナダ　　3.125（-0.006）
豪　州　　4.296（-0.010）
日　本　　1.663（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.81（+0.24　+0.40%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3994.40（-21.50　-0.54%）

ビットコイン（ドル）
109059.38（+1550.63　+1.44%）
（円建・参考値）
1680万9322円（+238999　+1.44%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ