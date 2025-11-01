ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３０日、ブルージェイズとのワールドシリーズ第６戦を翌日に控え、山本由伸（２７）、佐々木朗希（２３）両投手らと休日返上でチーム練習に参加した。１週間ぶり、今ポストシーズン３度目のフリー打撃では５連発、推定飛距離１５０メートルの打球を含む１４本の柵越えを放ち、笑顔を見せた。勝てば逆王手をかける一戦。デーブ・ロバーツ監督（５３）は同投手のリリーフ登板、さらには第７戦のオープナー登板の可能性を否定しなかった。

甲高い打球音と鈍い衝突音。黒と銀で塗装された練習用バットで弾かれた球が次々と外野フェンスを越えた。右翼５階席のバーに着弾した推定１５０メートルの特大弾。「まだ足りないぞ！」。外野で球拾いをしていたＴ・ヘルナンデスの一言でフィールドが笑いに包まれた。

本拠ロサンゼルスで連敗を喫し、シリーズ２勝３敗で崖っぷちに立たされたド軍。試合後は約４０００キロの空路で国境を越え、この日午前７時に敵地に到着した。

２７日の第３戦では延長１８回、６時間３９分の死闘でサヨナラ勝利。しかし、第４、５戦は貧打にあえいでいる。この日午後７時からのチーム練習は自由参加だったが、大谷、ベッツ、フリーマンら主力だけでなく、登録外選手を含む全員が球場入り。ロバーツ監督は「誰も休む選択をしなかったことがうれしい。意識の高さを表している」と言った。

第６戦を翌日に控え、記者会見では投手・大谷の起用法に関する質問が相次いだ。ロバーツ監督は「明日の彼の状態を見てから」と言った後、第６戦のリリーフや最終第７戦に短いイニング限定で先発するオープナー起用など、「すべての可能性について話し合う」と否定はしなかった。

大谷は第３戦で２本塁打と２二塁打の４安打３打点を記録した後、４連続敬遠を含む５四球で勝負を避けられた。投打同時出場した第４戦、さらに前日の第５戦はいずれも４打席に立って無安打に終わり、チームも敗れている。

背水の陣で臨む第６戦。大谷のバットなしに勝利はない。逆王手、そして、チーム連覇へ。可能性の扉をこじ開ける。