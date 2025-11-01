家庭からビジネスまで幅広く対応！フィールドスリー／ユーグリーン・ジャパン「UGREEN NASyncシリーズ」

フィールドスリーは、デジタル製品の開発・設計・製造・販売を行うテクノロジー企業、ユーグリーン・ジャパンと正規代理店契約を締結しました。

これに伴い、フィールドスリーではユーグリーン・ジャパン製品の取り扱いを開始し、第一弾として「UGREEN NASyncシリーズ」8製品の販売を2025年10月29日(水)より開始します。

家庭からビジネスまで幅広く対応する、高性能なNAS（ネットワーク接続ストレージ）シリーズです！

フィールドスリー／ユーグリーン・ジャパン「UGREEN NASyncシリーズ」

「UGREEN NASyncシリーズ」は、スマートフォンやPCのデータを一元管理・バックアップし、リモートで安全に共有できるパーソナルストレージです。

大容量ストレージ、高速なデータ転送、AIによる写真自動整理、堅牢なデータ保護機能、そして直感的な操作性が特徴。

月額料金は不要で、クラウドサービスのような感覚でデータのやり取りが可能です。

ホームユーザーから中小企業、クリエイティブプロフェッショナルまで、さまざまなニーズに合わせた幅広いラインナップを提供します。

UGREEN NASync DH2300

市場想定価格：34,880円 (税込)

販売ページ： https://www.ichibakan.jp/products/ugreen-nas-dh2300

NASを初めて導入する方に適した、シンプルな構成の2ベイモデルです。

RK3576 CPUと4GBメモリを搭載し、快適なマルチタスク環境を実現。

最大60TBまでの大容量ストレージに対応し、家庭や小規模オフィスに適しています。

4K@60Hz HDMI 2.0出力にも対応し、テレビへの直接出力で動画や音楽の再生にも利用可能☆

専用OS「UGOS Pro」による単一アプリでの管理やNFC対応で、初期設定もスムーズに行えます。

TUV & TRUSTe認証、RAID、二段階認証といったセキュリティ機能も備え、省電力設計で長期稼働にも対応します。

UGREEN NASync DH4300 Plus

市場想定価格：59,880円 (税込)

販売ページ： https://www.ichibakan.jp/products/ugreen-nas-dh4300-plus

パワフルな性能と扱いやすさを兼ね備えた、NASync DHシリーズのエントリーモデルとなる4ベイNASです。

最新世代のRK3588C CPUと8GB LPDDR4Xメモリを搭載し、動画編集データや大量の写真バックアップなどの処理に対応。

AI処理を支えるNPU性能も備え、今後のAIアプリケーション拡張にも対応可能です。

4つのドライブベイで最大120TBまで拡張でき、2.5GbE対応で高速なデータ転送を実現します。

専用OS「UGOS Pro」とNFCによるかんたんアクセス機能で、初心者にも扱いやすい設計です。

制限なしのDocker対応で、自宅クラウド構築や開発環境、AIサーバーとしての利用など、多様な用途に対応します。

UGREEN NASync DXP2800

市場想定価格：55,880円 (税込)

販売ページ： https://www.ichibakan.jp/products/ugreen-nas-dxp2800

第12世代Intel N100プロセッサと8GB DDR5 RAMを搭載した高性能な2ベイモデル。

2.5GbEポート、M.2スロット、最大64TBストレージ対応、4K HDMI出力など、高速データ処理と拡張性を備えています。

NAS初心者にも利用しやすい構成の次世代NASソリューションです。

UGREEN NASync DXP4800

市場想定価格：88,880円 (税込)

販売ページ： https://www.ichibakan.jp/products/ugreen-nas-dxp4800

DXP2800と同じく第12世代Intel N100プロセッサを搭載した4ベイモデルです。

ベイ数が増え、より大容量のストレージが必要な家庭ユーザーから小規模企業まで幅広く対応。

初心者の方でも扱いやすいモデルとなっています。

UGREEN NASync DXP4800 Plus

市場想定価格：99,880円 (税込)

販売ページ： https://www.ichibakan.jp/products/ugreen-nas-dxp4800-plus

第12世代Intel Pentium Gold 8505 5-Coreプロセッサを搭載した、より高性能な4ベイモデルです。

高速データ処理を実現し、クラウドからのシームレスなデータ移行やTRUSTe認証によるセキュリティ強化、多機能インターフェース、4K HDMI出力を備えます。

家庭ユーザーから小規模企業まで幅広く対応可能です。

UGREEN NASync DXP6800 Pro

市場想定価格：169,880円 (税込)

販売ページ： https://www.ichibakan.jp/products/ugreen-nas-dxp6800-pro

第12世代Intel Core i5 (10コア12スレッド)プロセッサと8GB DDR5メモリを搭載したパワフルな6ベイモデル。

高速なデータ処理、TRUSTe認証によるデータセキュリティ強化、クラウドストレージからのシームレス移行を実現。

4K/8K動画再生やマルチユーザー対応のデータ共有機能で、家庭でのエンターテインメント利用からプロフェッショナル用途まで幅広く対応します。

UGREEN NASync DXP8800 Plus

市場想定価格：188,880円 (税込)

販売ページ： https://www.ichibakan.jp/products/ugreen-nas-dxp8800-plus

DXP6800 Proと同じく第12世代Intel Core i5プロセッサを搭載した、大容量8ベイモデルです。

最大256TB (8×30TB + 2×8TB)の大容量NASを構築可能！

高速なSD 4.0カードリーダーやThunderbolt 4ポートなどを搭載し、データ転送もスムーズ。

クリエイター向けのオフィスや、プロフェッショナル用途でのデータ管理に最適です。

UGREEN NASync DXP480T Plus

市場想定価格：129,880円 (税込)

販売ページ： https://www.ichibakan.jp/products/ugreen-nas-dxp480t-plus

第12世代Intel Core i5プロセッサと8GB DDR5メモリを搭載し、ストレージ用にM.2 NVME SSDスロットを4基備えたオールフラッシュ構成モデルです。

高速なM.2 NVMe SSDを採用し、10GbEポート、Thunderbolt 4ポートも搭載。

大容量データの読み書きや転送を極めてスムーズに行えるため、特に映像・音楽制作など、大きなファイルを扱うプロのクリエイターにおすすめです。

フィールドスリーは、今回販売を開始する「UGREEN NASyncシリーズ」を、量販店、自社およびグループ会社のサイト「ICHIBAKAN」にて展開していきます。

初心者からプロフェッショナルまで、幅広いニーズに応えるUGREENのNASで、快適なデータ管理環境を構築してみてはいかがでしょうか！

フィールドスリーが正規代理店として販売を開始した「UGREEN NASyncシリーズ」の紹介でした。

