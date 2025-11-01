京都の旅がもっと楽しくなる！レアル Rinn(鈴)「Rinn公式Instagramフォロワー1万人突破記念キャンペーン」

京都市内でホテルや一棟貸しの町家など73棟の宿泊施設を運営するレアルは、「Rinn公式Instagramフォロワー1万人突破記念キャンペーン」を2025年11月1日(土)から11月30日(日)の期間で開催します。

公式Instagramのフォロワー1万人突破を記念したもので、フォロワー向けの無料宿泊プレゼント企画や、期間中の宿泊者へのプレゼントなどが用意されています。

京都の旅がもっと楽しくなる、お得なキャンペーンです！

レアル Rinn(鈴)「Rinn公式Instagramフォロワー1万人突破記念キャンペーン」

京都市内でホテルタイプ21棟、町家タイプ52棟を運営するRinn(鈴)の公式Instagramアカウント（@rinn_kyoto）のフォロワーが1万人を突破！

感謝の気持ちを込めて、2025年11月の1ヶ月間、特別なキャンペーンが開催されます。

フォロワーの中から抽選で人気宿への無料招待が当たるほか、期間中の宿泊者全員へのプレゼント、さらにストーリー投稿でのプレゼント企画も実施されます☆

【フォロワー対象】人気宿へ無料ご招待！

応募期間：2025年11月1日(土)〜11月30日(日)

対象：Rinn公式Instagramアカウントをフォローしている方

賞品：担当者おすすめの宿3施設へ各1組様 無料ご招待

対象施設：鈴 京都御所南 喜承庵、Rinn 四季十楽、Rinn Gion Shirakawa

応募方法：

1. Rinn公式アカウント（@rinn_kyoto）をフォロー

2. キャンペーン対象投稿に「いいね！」

3. コメント欄に希望する宿名を記入

公式Instagramをフォローしている方の中から抽選で、担当者おすすめの宿3施設にそれぞれ1組ずつ無料招待！

風情ある町家ホテル「鈴 京都御所南 喜承庵」、

京都の中心部に位置する「Rinn 四季十楽」、

祇園白川のほとりに佇む「Rinn Gion Shirakawa」のいずれかに宿泊できるチャンスです。

応募はフォロー、いいね、コメントだけで簡単！

応募期間終了後、厳正なる抽選を行い、当選者へ連絡されます。

【宿泊者対象】オリジナルパッケージお菓子プレゼント

配布期間：2025年11月1日(土)〜11月30日(日)

対象：期間中、Rinnのホテルまたは町家に宿泊された方

内容：オリジナルパッケージのお菓子を一組につき一箱プレゼント（※なくなり次第終了）

キャンペーン期間中にRinnのホテルや町家に宿泊すると、フォロワー1万人突破を記念したオリジナルパッケージのお菓子がもらえます！

旅の記念になる、うれしいプレゼントです。

【宿泊者対象】フォロー＆ストーリー投稿で「地下鉄バス1日乗車券」プレゼント

実施期間：2025年11月1日(土)〜11月30日(日)

対象：期間中、Rinnの宿泊施設に宿泊し、応募条件を満たした方

賞品：京都市内で使用できる「地下鉄バス1日乗車券」プレゼント（※なくなり次第終了）

応募条件：

1. Rinn公式アカウント（@rinn_kyoto）をフォロー

2. Rinnのホテルや町家での滞在写真とコメントをInstagramストーリーに投稿

さらに、期間中に宿泊し、公式アカウントをフォローした上で、滞在中の素敵な写真とコメントをInstagramのストーリーに投稿すると、京都市内観光に便利な「地下鉄バス1日乗車券」がプレゼントされます！

京都の街歩きがもっとお得に楽しめます。

Rinn(鈴)の公式Instagramフォロワー1万人突破を記念した、お得で楽しいキャンペーン。

無料宿泊のチャンスや、宿泊者限定のプレゼントで、秋の京都旅行をさらに満喫できそうです！

Rinn(鈴)で開催される「Rinn公式Instagramフォロワー1万人突破記念キャンペーン」の紹介でした。

