PostPrimeは、新規事業領域開拓の実証実験としてヘルスケアブランド「Taka Health」を立ち上げました。

その第一弾として、3種類のサプリメント「大豆プロテイン」「海洋コラーゲン粉末」「睡眠サポート」の予約販売を2025年10月29日(水)より数量限定にて開始しました。

健康寿命延伸およびウェルビーイング向上を目指し、科学的知見に基づいて開発されたサプリメントです！

PostPrime ヘルスケアブランド「Taka Health」サプリメント

PostPrimeはこれまで、金融・資産形成の分野で培った知見を活かし、健康と経済的豊かさを両立させる「新しいライフスタイル」の提案を進めてきました。

その一環として、健康維持に不可欠な「栄養・運動・休養」の3領域にフォーカスしたヘルスケアブランド「Taka Health」を設立。

PostPrimeサービス利用者の心身の健康とウェルビーイング向上を目指し、自身の健康増進にも日々邁進する高橋ダニエル圭(高橋ダン)氏の監修のもと、3つのサプリメントが開発されました。

大豆プロテイン「Taka Protein」

予約期間：2025年10月29日(水)10:00〜 限定数販売次第終了

予約特典：15〜20％割引、送料無料

お届け時期：2025年12月以降に順次お届け予定

予約ページURL： https://taka-health.com/

筋トレをしている方はもちろん、年齢や生活環境が気になる方の日々の健康づくりをサポートすることを目指して作られた大豆プロテインです。

筋肉づくりに役立つとされるロイシンを3000mg配合。

さらに亜鉛・銅を含み、毎日の健康維持をサポートします。

忙しい毎日を送る方や健康に気を使うすべての方におすすめのサプリメントです！

海洋コラーゲン「Taka Skin」

予約期間：2025年10月29日(水)10:00〜 限定数販売次第終了

予約特典：15〜20％割引、送料無料

お届け時期：2025年12月以降に順次お届け予定

予約ページURL： https://taka-health.com/

栄養成分を効率的に摂取できるよう設計された海洋コラーゲン粉末。

健康や体づくりに大切な必須アミノ酸9種類を含めた、全17種類のアミノ酸をバランスよく配合しています。

吸収のしやすさに着目し、魚由来の低分子コラーゲンを採用しているのも特徴です。

「Taka Protein」に入れて飲むことで、健康と美容の両方をサポートできるので、あわせて試すのもおすすめです☆

ナイトケア「Night care」

予約期間：2025年10月29日(水)10:00〜 限定数販売次第終了

予約特典：15〜20％割引、送料無料

お届け時期：2025年12月以降に順次お届け予定

予約ページURL： https://taka-health.com/

毎日のリズムを大切にしたい方、リラックスやすっきりとした気分を求める方を応援するサプリメントです。

GABAやテアニン、グリシンなどを配合。

さらに、伝統的にリラックスをサポートすると言われる3種の天然ハーブも含まれています。

自然由来の成分で、穏やかな夜のリズムと毎朝のすっきりをサポートします。

高橋ダン氏が日本や海外の様々なサプリメントを試し、成分調整などの開発にも携わって製品化を実現したこだわりのサプリメントシリーズ。

健康と経済的豊かさを両立させる「新しいライフスタイル」を提案するPostPrimeならではの視点で作られています！

数量限定の予約販売なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

PostPrimeの新ヘルスケアブランド「Taka Health」から登場したサプリメント3種の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高橋ダン監修！PostPrime ヘルスケアブランド「Taka Health」サプリメント appeared first on Dtimes.