神田愛花、夫が何日間か不在になると「嬉しいんですよ、やっぱり」お互い嬉しいもの
フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、10月31日に放送されたトーク番組「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）に出演。夫が何日間か不在になると「嬉しいんですよ、やっぱり」と語った。
この日、千鳥・大悟が、ゲストに俳優が3人いたことから「一番難しい顔、教えて欲しい」と切り出し、続けて「嫁が、夏休みとか冬休みでもええんやけど、『ちょっと1週間くらい子ども連れて実家帰るわ』って言ったときに、絶対嬉しそうな顔したらアカンやんか。嬉しいわけない。だからと言って、そんな寂しい顔も変やん。どれくらいの顔が一番よろしいですか？」と質問する。
これに神田は、女性の立場から「わかってますよ。奥さま側も『本当は嬉しいんだろうな』とわかってるんですよ。当然わかってます。逆も嬉しいですから」「逆も嬉しいから気持ちは絶対わかる」と、夫が家を空けるパターンの場合、妻も嬉しいものだと説明。
そして「旦那さんが何日間かいなくなる。嬉しいんですよ、やっぱり。Netflix見放題だし、ご飯も作らなくていいし、楽になるから。お互いそうなんです」と語った。
この日、千鳥・大悟が、ゲストに俳優が3人いたことから「一番難しい顔、教えて欲しい」と切り出し、続けて「嫁が、夏休みとか冬休みでもええんやけど、『ちょっと1週間くらい子ども連れて実家帰るわ』って言ったときに、絶対嬉しそうな顔したらアカンやんか。嬉しいわけない。だからと言って、そんな寂しい顔も変やん。どれくらいの顔が一番よろしいですか？」と質問する。
そして「旦那さんが何日間かいなくなる。嬉しいんですよ、やっぱり。Netflix見放題だし、ご飯も作らなくていいし、楽になるから。お互いそうなんです」と語った。