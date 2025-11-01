日経225先物：1日2時＝290円安、5万2180円
1日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比290円安の5万2180円と急落。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては231.34円安。出来高は7934枚となっている。
TOPIX先物期近は3316ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.83ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52180 -290 7934
日経225mini 52190 -280 161105
TOPIX先物 3316 -18 11321
JPX日経400先物 29975 -180 954
グロース指数先物 699 -9 546
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
