　1日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比290円安の5万2180円と急落。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては231.34円安。出来高は7934枚となっている。

　TOPIX先物期近は3316ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.83ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52180　　　　　-290　　　　7934
日経225mini 　　　　　　 52190　　　　　-280　　　161105
TOPIX先物 　　　　　　　　3316　　　　　 -18　　　 11321
JPX日経400先物　　　　　 29975　　　　　-180　　　　 954
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　-9　　　　 546
東証REIT指数先物　　売買不成立

