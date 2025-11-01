フジテレビ「酒のツマミになる話」終了を千鳥・大悟が説明「ノブとも話し合った結果」

お笑いコンビ・千鳥の大悟（45歳）が、10月31日に放送されたトーク番組「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）に出演。番組終了についてコメントした。



この日の冒頭、公式サイトに掲載された文書と同様、番組が年内に終了することが案内され、その後、大悟がVTRで出演。



大悟は「どうも、千鳥の大悟です。（相方の）ノブとも話し合った結果、『酒のツマミになる話』やめま〜す。やめるんですが、何本かはもう収録してますんで、そのときに出ていただいたゲスト、そして芸人は一生懸命面白い話をしてくれてます。なので、それは今まで通り、お楽しみください。きょうも当然。はい、それでは…面白くなければテレビじゃない！ フジテレビ！」と片手でガッツポーズを決め、「ありがとうございました！」と笑顔で頭を下げた。