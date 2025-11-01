神戸にブラジリアン柔術の本格拠点が誕生！トライフォース柔術アカデミー「トライフォース神戸」

トライフォース柔術アカデミーは、2025年12月、神戸初拠点となる「トライフォース神戸」をオープンします。

関東を中心に全国60拠点を展開するブラジリアン柔術アカデミーが、ついに神戸に進出！

日本ブラジリアン柔術界の第一人者・早川 光由氏が設立したアカデミーで、独自のカリキュラムにより初心者から経験者まで幅広く学べます。

トライフォース柔術アカデミー「トライフォース神戸」

2004年に早川 光由氏が設立したトライフォース柔術アカデミーは、独自のカリキュラムと“心・技・体”を育む理念で、老若男女問わず幅広い世代に支持されています。

その神戸初となる拠点「トライフォース神戸」が、2025年12月にオープン予定です。

ヘッドインストラクターには世界ノーギ選手権王者の澤田伸大氏が就任し、本格的な指導が受けられます！

独自カリキュラムと理念

トライフォースの最大の特長は、初心者から上級者まで体系的に学べる独自カリキュラムです。

創設者の早川 光由氏が長年の経験をもとに450種類の技術を厳選し、合理的な順序でレッスンを構成。

ベーシッククラスから段階的に技術と知識を広げられ、各自のレベルや目的に応じて柔軟にカリキュラムを選択できます。

競技志向から護身、健康維持まで多様なニーズに対応しており、まるで“地図とコンパス”を手にした冒険のように、迷わず自分のペースで成長できるのが魅力です☆

また、「挑戦する力」を育てることを理念とし、“トライアングル”＝心・技・体のバランスを重視。最高の護身術、実戦格闘技、そして誰もが安全に楽しめるスポーツとしての柔術の価値を伝えています。

ヘッドインストラクター 澤田伸大 (世界ノーギ選手権王者)

「トライフォース神戸」のヘッドインストラクターを務めるのは、世界ノーギ選手権王者の澤田伸大氏です。

18歳で早川光由代表に師事し、瞬く間に国内トップ選手へと成長。

2018年には日本人男子として初めてアダルト黒帯で世界タイトルを獲得した実力者です。

トライフォース本部チーフインストラクターとしての長年の指導経験を持ち、2025年からは関西エリア部長／トライフォース大阪支部長も兼任しています。

世界レベルの技術と指導力を、神戸で直接学ぶことができます！

トライフォース神戸 概要

オープン時期：2025年12月予定

所在地：神戸市中央区元町通4-6-17 メゾンドール元町1F

月会費：月額4,400円〜15,400円(税込) ※別途、入会金が発生します。

アクセス：

・神戸高速線「花隈駅」 徒歩1分

・地下鉄海岸線「みなと元町駅」 徒歩2分

・JR「元町駅」 徒歩6分

・地下鉄西神・山手線「県庁前駅」 徒歩8分

営業時間(仮)：平日19時〜22時／土曜13時〜16時／日曜11時〜13時

国内外60拠点のネットワークを持つトライフォース柔術アカデミー。

「柔術は生涯たずさわることのできる格闘技」として、健康のため、護身のため、競技のため、それぞれの目的に合わせて挑戦できる場所が神戸に誕生します。

初心者の方でも安心して始められるカリキュラムで、ブラジリアン柔術の世界を体験してみませんか！

2025年12月にオープン予定の「トライフォース神戸」の紹介でした。

