ブティック社は、人気占い師Love Me Doさんによる最新刊『Love Me Doの月と龍が導く 月占星術 2026』を、2025年10月29日(水)に発売しました。

従来の「太陽星座占い」だけでは読み解けない“本当の感情”と“2026年の運命”を、月星座と守護龍の両面から紐解く一冊です。

数々の予言を的中させてきたLove Me Doさん独自の占術で、新しい自分を発見できるかもしれません！

『Love Me Doの月と龍が導く 月占星術 2026』Love Me Do(ラブちゃん)著』

著者：Love Me Do(ラブちゃん)

定価：1,870円(税込)

判型：A5判(210×148mm)

発売日：2025年10月29日(水)

ISBN：978-4-8347-6660-8

発行：ブティック社

一般的に知られている12星座占いは「太陽星座」をもとにしていますが、実はもうひとつ、人の「感情」を支配している“月星座”が存在します。

本書では、太陽星座だけではわからない、家にいるときや親しい人の前で強く表れる月星座の性格に着目。

さらに、Love Me Doさん独自の「守護龍占術」と「月占星術」を掛け合わせ、2026年の運勢を詳細に分析します。

月星座で読み解く“本当の性格”

太陽星座が人生観や社会での顔を表すのに対し、月星座はその人の「感情」やプライベートな側面を支配しています。

本書では、自分や相手の月星座を知ることで、感情の波を理解し、より良い人間関係を築くヒントを紹介。

太陽星座と月星座、それぞれの性格を知ることで、自分自身をより深く理解できます。

感情の波と人間関係のヒント

恋愛などで、普段は相性が良くてもケンカになったり、イライラしたり、落ち込んだり…そんな感情の波には月星座が影響していることがあります。

大切な人との関係がうまくいかないと感じた時、自分や相手の月星座の影響を考えてみることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。

相手の行動に対しても「今は月星座の影響を受けているんだ」と気づくことで、より穏やかな関係を築けるでしょう。

「月星座」×「守護龍」で占う2026年の運勢

本書では、Love Me Doさん独自の「守護龍占術」と「月占星術」を掛け合わせ、2026年の恋愛運・健康運・仕事運・金運を詳細に分析！

自分の月星座を理解し感情をコントロールすることで、人間関係やチャンスの引き寄せ方が変わるヒントが見つかります。

さらに、ラッキーアイテムや家の開運風水も掲載されており、運気をアップさせるための具体的なアドバイスも満載です☆

負のパターンから脱出するための「ドラゴンヘッド＆テイル」解説も収録されています。

著者「Love Me Do(ラブちゃん)」プロフィール

占い師、風水師、占星術師。

テレビやYouTubeなどメディアで幅広く活躍中。

的中率の高さとユーモアのある語り口で人気を集めています。

東洋・西洋占術の両方に精通し、「歩くパワースポット」と称されるほどの人気を誇る占い師です。

書誌情報

本書は、ブティック社公式サイトやAmazon、楽天ブックス、ブティック社公式オンラインストアなどで購入できます。

巻末には宿命早見表、月星座早見表も収録されているので、自分の月星座を簡単に調べられます。

太陽星座だけでは見えなかった自分の内面や感情の動きを知り、2026年をより良く過ごすためのヒントが満載の一冊。

Love Me Doさんのユニークな占術で、新しい自分を発見し、運命を切り開いてみませんか！

ブティック社から発売中の『Love Me Doの月と龍が導く 月占星術 2026』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post と“2026年の運命”を月星座と守護龍の両面から紐解く！『Love Me Doの月と龍が導く 月占星術 2026』Love Me Do(ラブちゃん)著 appeared first on Dtimes.