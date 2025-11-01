猫の健康維持をサポート！ジャパンペットコミュニケーションズ Vet's Labo「猫用MediSuppli+(メディサプリプラス)」

ジャパンペットコミュニケーションズは、公式オンラインストア限定で購入できる自社専売D2C商品の展開を開始しました。

その第一弾として、猫の健康維持をサポートするサプリメントおやつ「猫用MediSuppli+(メディサプリプラス)」が登場！

“続けやすさ”と“嗜好性”を両立し、毎日の健康ケアをサポートします。

ジャパンペットコミュニケーションズ Vet’s Labo「猫用MediSuppli+(メディサプリプラス)」

猫の健康意識が高まる一方で、「健康ケアをしたいのに猫が食べてくれない」「サプリメントは毎日続けにくい」といった課題も聞かれます。

「Vet’s Labo」は、獣医師の臨床知見を活かし、そうした課題に応えるサプリメントおやつ「猫用MediSuppli+(メディサプリプラス)」を開発しました。

美味しく食べられて毎日続けやすい、公式オンラインストア限定の特別なラインです。

猫用MediSuppli+(メディサプリプラス)

発売日：発売中

販売場所：Vet’s Labo公式オンラインストア限定

臨床獣医師が開発した安心設計のサプリメントおやつです。

猫の健康維持に必要な成分をバランスよく配合しています。

猫が自ら喜んで食べるよう嗜好性を高め、毎日無理なく続けられる美味しさを追求！

与える側・与えられる側双方の負担を軽減し、手軽に愛猫の健康ケアができます。

公式オンラインストア限定 D2C展開

「猫用MediSuppli+」は、Vet’s Labo公式オンラインストアのみで購入できるD2C（Direct to Consumer）商品です。

ジャパンペットコミュニケーションズ 代表取締役社長の高橋尚史氏は、「なぜその商品が必要なのか、何が健康を支えるのかを、私たち自身の言葉で丁寧にお伝えしていくこと」がD2Cの目的であると述べています。

今後は、定期購入プランや会員特典などのサービス強化とともに、飼い主とペット、そしてVet’s Laboが繋がる取り組みを強化していく予定です。

獣医師開発ならではの安心感と、猫が喜ぶ美味しさを両立したサプリメントおやつ。

公式オンラインストア限定の特別なアイテムで、愛猫の健康維持をサポートできます☆

Vet’s Labo公式オンラインストア限定「猫用MediSuppli+(メディサプリプラス)」の紹介でした。

