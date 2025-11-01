透水性・保水性舗装材メーカーの三和グランドは、意匠性・防滑性に優れた舗装材「カラーサンド・レジン」を2025年10月1日にリリースしました。

景観になじむ落ち着いた色調と滑りにくさ、環境への配慮を兼ね備えた新しい舗装材です。

オーバーレイ施工も可能で、コスト削減と環境配慮を実現します！

三和グランド 舗装材「カラーサンド・レジン」

「カラーサンド・レジン」は、景観になじむ落ち着いた色調（意匠性）、滑りにくさ（機能性）、環境に配慮された材料・施工方法（環境性）を兼ね備えた新しい舗装材です。

三和グランドの主力製品である「透水性高炉スラグ舗装カラーサンド」が透水性であるのに対し、「カラーサンド・レジン」は非透水性での施工が可能（透水性も選択可）。

また、オーバーレイ施工や細かい色分けが容易であるといった特長を持ち、従来製品の採用が難しかった現場への適用が期待されます。

リサイクル・環境性

骨材には、鉄鋼副産物である「高炉水砕スラグ」を使用しています。

高炉水砕スラグは、環境省の定める「グリーン購入法」の指定材料です。

バインダーとなるアクリル樹脂は、有機溶剤の含有が少ないため、環境への影響や作業中の安全性を高めています。

耐候性

アクリル樹脂を基材としているため、紫外線などの影響を受けにくく、長期間にわたり自然な風合いを保ちます。

景観を損なわず、美しさが持続する舗装材です。

防滑性

骨材の高炉水砕スラグは耐摩耗性が高く、表面の仕上げ材とあわせて滑り抵抗を発揮します。

BPN値50以上と滑りにくいため、スロープや濡れた状態でも歩きやすい舗装が実現します。

カラーバリエーション

カラーは全4系統が用意されています。

茶系：自然で主張しすぎない色味で、公園園路、史跡、日本家屋外構などに適しています。

グレー：クールなコンクリート調で、現代建築にもマッチします。

レッド：はっきりとしたエンジ系の発色で、歩道や遺構表示にも適しています。

イエロー：やわらかい色味で、児童公園などにおすすめです。

意匠性

細かい色分けが可能なので、遺構表示や動物の足跡といったデザイン表現も可能です。

また、「透水性高炉スラグ舗装材カラーサンド」を打設した上に施工することもできます。

オーバーレイ施工可能（経済性）

アスファルトやコンクリート基層に薄層で舗装できます。基礎コンクリートに直接施工も可能です。

既存舗装のリニューアル改修にも使用でき、その場合、既存舗装の掘削撤去工事費や残材処分費用が不要となるため経済的です☆

目地無し施工可能

樹脂系バインダー舗装なので、目地は不要です。

シームレスで美しい仕上がりを実現します。

「カラーサンド」との親和性

表面のきめ細やかな表情は、「透水性高炉スラグ舗装材カラーサンド」と似ており、非常に自然な雰囲気です。

サンドベージュ、ライトブラウン、ライトグレーはカラーサンドと色味を合わせているため、透水性が必要な箇所はカラーサンド、基礎コンクリート上のオーバーレイ箇所を同色のカラーサンド・レジンで施工するといった使い分けも可能です。

非透水性（透水性も可能）

透水性のあるカラーサンドに対し、カラーサンド・レジンは非透水の施工が可能です。

そのため、橋梁など透水させたくない場所での施工に適しています。

また、表層の種類によっては、透水性にすることも可能です。

意匠性、防滑性、環境性に優れ、オーバーレイ施工による経済性も兼ね備えた新しい舗装材「カラーサンド・レジン」。

細かい色分けやデザイン表現も可能で、さまざまな景観に調和する舗装を実現します！

三和グランドの舗装材「カラーサンド・レジン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 環境への配慮を兼ね備えた新しい舗装材！三和グランド 舗装材「カラーサンド・レジン」 appeared first on Dtimes.