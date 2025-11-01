【洪水警報】福島県・楢葉町、富岡町に発表 1日01:49時点
気象台は、午前1時49分に、洪水警報を楢葉町、富岡町に発表しました。
浜通りでは、1日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に、1日明け方から1日昼前まで高波に警戒してください。福島県の海上では、1日朝まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■いわき市
□大雨警報
・土砂災害
1日明け方にかけて警戒
・浸水
1日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
1日朝にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日明け方から1日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■相馬市
□暴風警報
1日朝にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日明け方から1日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■南相馬市
□暴風警報
1日朝にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日明け方から1日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■広野町
□大雨警報
・土砂災害
1日明け方にかけて警戒
・浸水
1日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報
1日朝にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日明け方から1日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■楢葉町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
1日明け方にかけて警戒
□暴風警報
1日朝にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日明け方から1日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■富岡町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
1日明け方にかけて警戒
□暴風警報
1日朝にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日明け方から1日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大熊町
□暴風警報
1日朝にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日明け方から1日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■双葉町
□暴風警報
1日朝にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日明け方から1日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■浪江町
□暴風警報
1日朝にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日明け方から1日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■新地町
□暴風警報
1日朝にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日明け方から1日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m