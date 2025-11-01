TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前1時49分に、洪水警報を楢葉町、富岡町に発表しました。

【洪水警報】福島県・楢葉町、富岡町に発表 1日01:49時点

浜通りでは、1日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に、1日明け方から1日昼前まで高波に警戒してください。福島県の海上では、1日朝まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■いわき市
□大雨警報
・土砂災害
　1日明け方にかけて警戒
・浸水
　1日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□暴風警報
　1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■相馬市
□暴風警報
　1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■南相馬市
□暴風警報
　1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■広野町
□大雨警報
・土砂災害
　1日明け方にかけて警戒
・浸水
　1日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報
　1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■楢葉町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　1日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■富岡町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　1日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大熊町
□暴風警報
　1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■双葉町
□暴風警報
　1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■浪江町
□暴風警報
　1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■新地町
□暴風警報
　1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s
□波浪警報
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m