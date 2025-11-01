気象台は、午前1時37分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を広野町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を楢葉町、富岡町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・広野町に発表 1日01:37時点

浜通りでは、1日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に、1日明け方から1日昼前まで高波に警戒してください。福島県の海上では、1日朝まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■いわき市

□大雨警報

・土砂災害

1日明け方にかけて警戒

・浸水

1日明け方にかけて警戒

3時間最大雨量 70mm





□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■相馬市□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■南相馬市□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■広野町□大雨警報【発表】・土砂災害1日明け方にかけて警戒・浸水1日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■楢葉町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水1日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■富岡町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水1日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■大熊町□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■双葉町□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■浪江町□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■新地町□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m