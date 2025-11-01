シュナイダー監督「彼は変幻自在」山本由伸との再戦に警戒心も「一度彼と対戦した経験は大きい。より良いプランを立てて臨む」



シュナイダー監督 PHOTO:Getty Images

ワールドシリーズ制覇に王手をかけたトロント・ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が、前日会見で第6戦の先発・山本由伸（ドジャース）について言及した。

指揮官は「ユニークな投手。試合中にまるで別の投手に変身するようだ」と最大限の警戒を示した。

ブルージェイズは第2戦で山本に4安打1失点に封じ込められており、監督も「彼は6つか7つの球種を持ち、ゾーンを自在に操る。試合の中でタイプを変えてくる」と脱帽。

「少し疲れていてくれるといいが（笑）」と冗談を交えながらも、「我々は粘り強く、自分たちのスイングを貫く必要がある」と攻略へのポイントを語った。

また「ゾーンを攻めてくる投手だから、こちらも待つだけではいけない。時には仕掛ける必要がある」と攻撃姿勢を強調。

前回の対戦を経て得た手応えにも触れ、「一度彼と対戦した経験は大きい。選手のフィードバックをもとに、より良いプランを立てて臨む」と語った。

「彼のフォームは少し独特で、そこに惑わされる打者もいるだろう。ただ、こちらも準備はできている。どんなアプローチで来ても対応できるかどうかが鍵だ」と冷静に分析する指揮官。

地元ファンの大歓声に包まれる中で迎える第6戦、ブルージェイズが"日本のエース"をどう攻略するかに注目が集まる。

