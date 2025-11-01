NY株式31日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　47516.38（-5.74　-0.01%）
ナスダック　　　23760.69（+179.55　+0.76%）
CME日経平均先物　52460（大証終比：-10　-0.02%）

欧州株式31日GMT16:05
英FT100　 9713.21（-46.85　-0.48%）
独DAX　 23953.42（-165.47　-0.69%）
仏CAC40　 8120.60（-36.69　-0.45%）

米国債利回り
2年債　 　3.598（-0.010）
10年債　 　4.097（0.000）
30年債　 　4.669（+0.014）
期待インフレ率　 　2.303（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.639（-0.004）
英　国　　4.420（-0.004）
カナダ　　3.123（-0.008）
豪　州　　4.296（-0.010）
日　本　　1.663（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.61（+0.04　+0.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4031.90（+16.00　+0.40%）

ビットコイン（ドル）
110215.38（+2706.63　+2.52%）
（円建・参考値）
1697万6475円（+416902　+2.52%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ