ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は下げに転じる ナスダックはプラス圏での推移
NY株式31日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 47516.38（-5.74 -0.01%）
ナスダック 23760.69（+179.55 +0.76%）
CME日経平均先物 52460（大証終比：-10 -0.02%）
欧州株式31日GMT16:05
英FT100 9713.21（-46.85 -0.48%）
独DAX 23953.42（-165.47 -0.69%）
仏CAC40 8120.60（-36.69 -0.45%）
米国債利回り
2年債 3.598（-0.010）
10年債 4.097（0.000）
30年債 4.669（+0.014）
期待インフレ率 2.303（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.639（-0.004）
英 国 4.420（-0.004）
カナダ 3.123（-0.008）
豪 州 4.296（-0.010）
日 本 1.663（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.61（+0.04 +0.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4031.90（+16.00 +0.40%）
ビットコイン（ドル）
110215.38（+2706.63 +2.52%）
（円建・参考値）
1697万6475円（+416902 +2.52%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
