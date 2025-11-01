¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎºÍÇ½¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢Ã»µ÷Î¥¥À¥Ã¥·¥å¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯µß±ç¤Ë°ì»þÅª¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¥·¡¼¥Ï¥ó¤é¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¡ÖÂçÅ¾ÅÝ¡×¤Ë¤â¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£PS¤Ï8»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨0.93¡¢3¥»¡¼¥Ö¡£27Æü¤ÎÂè3Àï¤Ç¤ÏÆ±ÅÀ¤Î8²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éµß±ç¤·¡¢1²ó2/3¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£WS»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤ËÄ¹¤¤6»þ´Ö39Ê¬¡¢Æ±ºÇÄ¹¥¿¥¤¤Î±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿¸å¤Ï¡ÖËÍ¡¢º£Æü¤¿¤Ö¤óÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡£¾ï¡¹¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡ÖÏ¯´õ¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎºÍÇ½¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÀÚ¤ê»¥¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£