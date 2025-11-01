全体練習が始まるとドジャースのデーブ・ロバーツ監督は俊足の金慧成（キム・ヘソン）を一塁に立たせ、自身は5メートルほど二塁方向に立った。一塁から三塁までのベースランニング競走だ。

スタート後、ロバーツ監督は抜かされると思ったか、二塁を踏まずにショートカットして三塁に向かったが、足がもつれて前方に突っ伏した。大きな笑い声が球場内に響き渡り、胸元から膝下まで土まみれの指揮官は「あぁ！やっちまった！」と叫び「これ（映像）は表に出さないでくれ」と照れ笑い。爆笑していたフリーマンは近寄って「これが我々が必要としていたものだ」と語り、指揮官とハイタッチを交わした。

現役時代に通算243盗塁を誇る。中でも語り草が、レッドソックス時代の04年に0勝3敗で迎えたヤンキースとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦。1点を追う9回に代走で二盗を決め、次打者の中前打で同点のホームを踏み、延長12回にサヨナラ勝ち。チームはそこから4連勝を飾り、86年ぶりにWSを制覇した。「伝説の盗塁」と語り継がれている。

フリーマンの言葉通り、負けたら“終戦”の大一番を前に、どこか漂っていた緊張感は、この大転倒で一気に明るくなり、笑顔や活気があふれた。崖っ縁からの2連勝で21世紀初のWS連覇を決めれば、「伝説の走塁」として再び語り継がれるかもしれない。（柳原 直之）