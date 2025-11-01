ドジャース・山本が運命の一戦を託された。31日（日本時間1日午前9時開始）、2勝3敗と王手をかけられたチームの命運を背負い第6戦に先発する。

敵地でのキャッチボールは平地で座った捕手に15球投げた。延長18回の死闘となった27日の第3戦では、中1日ながら志願してブルペンで登板準備を進めて負担が心配されたが、前日も「（ブルペンの投球練習は）張りがあったら明日に変更しようと思ったけど、投げることができた」と話していた通り、調整は順調そう。25日の第2戦で4安打1失点完投勝利と、ブルージェイズ打線を封じた敵地のマウンドに再び立つ。

チームではブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦の先発前に山本が語った「負けるわけにはいかないので」を英訳した「Losing isn’t an option」のTシャツが流行している。控え外野手のディーンは「彼の初完投後にこのシャツができた。みんなが着ているよ。私たちは彼の登板日は自信を持ってプレーできる」と話し、エースの必勝メッセージはチーム全体へと浸透している。

32年ぶりの世界一を夢見る熱狂的なブ軍ファンで埋め尽くされそうだが「負けたら終戦」の崖っ縁は経験済みだ。昨年、2勝2敗で迎えたパドレスとの地区シリーズ最終第5戦でも、「勝ったら突破、負けたら終戦」の状況下で5回無失点の好投。ダルビッシュに投げ勝ち、後の世界一に導いた。「とにかく勝つことに集中して、目の前の試合に集中していつも通りのプレーをしたい」。ポストシーズンで3戦連続完投勝利となれば、球団では88年のオーレル・ハーシュハイザー以来37年ぶりの快挙。誰もが認めるエースとなった右腕の真価が問われる大一番となる。（杉浦大介通信員）