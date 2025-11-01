26年前、名古屋市西区のアパートで、当時32歳の女性が殺害された事件で愛知県警は、69歳の女を殺人の疑いで逮捕しました。

この事件は1999年11月13日、名古屋市西区稲生町のアパートで、高羽奈美子さん（当時32歳）が、殺害されたものです。

愛知県警は31日夜、港区のアルバイト、安福久美子容疑者（69）を殺人容疑で逮捕したと発表しました。

県警によりますと、安福容疑者はアパートの一室で奈美子さんの首などを刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いがもたれています。

安福容疑者は30日午後、西警察署に一人で出頭していて、現場に残された血痕とDNA型が一致したことから逮捕に至りました。

安福容疑者は奈美子さんの夫・悟さんの高校の同級生で、同じ部活動に所属していたということです。

奈美子さんの夫・高羽悟さん

「（安福容疑者から）バレンタインとか手紙とかチョコレートをもらっていた。（安福容疑者と）事件の1年前にOB会で会って。（Q．それ以来一切会ってない？）会ってないし、メールもないし、電話番号も知らない。（Q．安福容疑者を疑ったことは？）ないです。そんな凶暴な性格じゃない。おとなしい女の子でしたから。26年かかったけど捕まって良かったなと思うしかないです」

警察の調べに対し、安福容疑者は「あっています」と容疑を認めているということです。