気象台は、午前1時11分に、大雨警報（土砂災害）を女川町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を塩竈市に発表しました。

【大雨警報】宮城県・女川町に発表 1日01:11時点

東部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、高波に警戒してください。宮城県では、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■仙台市西部
□暴風警報
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■石巻市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■塩竈市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　1日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■気仙沼市
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■白石市
□暴風警報
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■名取市
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■角田市
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■多賀城市
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■岩沼市
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■登米市
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■栗原市東部
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■栗原市西部
□暴風警報
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■東松島市
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大崎市東部
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■大崎市西部
□暴風警報
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■富谷市
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■蔵王町
□暴風警報
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■七ヶ宿町
□暴風警報
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大河原町
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■村田町
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■柴田町
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■川崎町
□暴風警報
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■丸森町
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■亘理町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■山元町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■松島町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■七ヶ浜町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■利府町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大和町東部
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■大和町西部
□暴風警報
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大郷町
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■大衡村
□暴風警報
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■色麻町
□暴風警報
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■加美町
□暴風警報
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■涌谷町
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■美里町
□暴風警報
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■女川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■南三陸町
□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s
□波浪警報
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m