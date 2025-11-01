シンガー・ソングーライターで俳優の寺西優真と、女優の泉ピン子が歌う楽曲「マツリ」が、１０月２７日付「レコチョク・シングルランキング」（デイリー）のダウンロード数でＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの「Ｄｉｓｃｏ Ｂａｂｙ」、ＢＥ：ＦＩＲＳＴの「Ｉ Ｗａｎｔ Ｙｏｕ Ｂａｃｋ」に続く３位を獲得した。累計では１万ダウンロードを突破した。

寺西が作詞・作曲・編曲を担当した「マツリ」は、泉の歌声と現代的なサウンドを融合させた楽曲。「笑いがあれば幸せは訪れる、世界は“つながる”。音楽の力で平和を！」というメッセージを込め、終戦記念日の８月１５日にリリースした。

寺西と泉がダブル主演したＢＳフジの連続ドラマ「寺西一浩ミステリー・ＳＰＥＬＬ〜死因〜」（全４話）では主題歌に。１０月１２日の放送終了後も反響を呼んでいる。

１０月２５日からはＵＳＥＮでも注目曲としてオンエア。「週間Ａｐｐｌｅ ＭＵＳＩＣランキング」「週間ＬＩＮＥ ＭＵＳＩＣランキング」「週間ランキングｂｙ ＹｏｕＴｕｂｅ ＭＵＳＩＣ」と、３つの人気チャンネルでパワープッシュされている。ミュージックビデオのＹｏｕＴｕｂｅ再生回数も３１万回を突破するなど、ストリーミングでも勢いに乗っている。

寺西は「子どもからお年寄りまで楽しめる令和の祭りソングです。たくさん聞いてもらえて音楽でつながることができてうれしいです！ 年末の紅白歌合戦でも泉さんと世界中の人と“ワータラッターワッタッタッ、ワータラッターワッハー”と笑いながら一緒に歌いたいですね」と夢舞台に意欲を見せた。