¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡ÛÃÝÅÄÃ¤Ìé¡¡¶á¶·£µÀáÏ¢Â³Í¥½Ð¤È¹¥Ä´¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö£Ë£Â£Ã¥é¥¸¥ªÇÕ¡×¤¬£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÝÅÄÃ¤Ìé¡Ê£´£±¡á»³¸ý¡Ë¤¬Á°¸¡¤Ç¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¼ê¤Ë¤·¤¿£µ¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£³£°¡ó¡£¡ÖÂÎ´¶¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆß¤¤¤¬¡¢°¤¯¤Ê¤¤¡£ÈÉ¤Ç¤Ï¡Ê²¬Â¼¡Ë¿Î¤¬¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÁ°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤ÎÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸·î¤ÎÌÄÌç¤«¤é¼ã¾¾¡¢»°¹ñ¡¢ÉÍÌ¾¸Ð¡¢Â¿ËàÀî¤È£µÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Ä´À°ÎÏ¤À¡£
¡¡º£Àá¤â¤Þ¤º¤Þ¤¹¤Îµ¤ÇÛ¤Ê¤é¡¢½éÆü¤«¤é¥¥Ã¥Á¥êÃå¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÏ¢Â³Í¥½Ð¤ò¿¤Ð¤¹¡£