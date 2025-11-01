【今日の献立】2025年11月1日(土)「レンコンまんじゅう」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「レンコンまんじゅう」 「基本のヒジキの煮物」 「ジャコおろし」 の全3品。
もっちりとしてやさしい甘味のレンコンまんじゅうを中心に、ホッとする和食の献立です。
もっちりとしてやさしい甘味のレンコンまんじゅうを中心に、ホッとする和食の献立です。
【主菜】レンコンまんじゅう
電子レンジで簡単にもっちりレンコンまんじゅうが作れます。
調理時間：15分
カロリー：145Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）レンコン 150~200g
エビ 4尾 キヌサヤ 2~3枚
塩 少々
片栗粉 大さじ1
塩 少々
＜あん＞
だし汁 200ml
みりん 大さじ1
薄口しょうゆ 大さじ1
塩 少々
＜水溶き片栗＞
片栗粉 大さじ1
水 大さじ2
練りワサビ 適量
【下準備】レンコンは皮をむいてすりおろし、水気を軽くきる。エビは殻と背ワタを取り、4〜5等分にする。
キヌサヤは筋を引き、塩を入れた熱湯でゆでて水に取る。粗熱が取れたら、斜め半分に切る。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. レンコンにエビ、片栗粉、塩を加えてよく混ぜる。2等分してラップの上に置き、茶巾に絞って輪ゴムで留める。耐熱容器に置いて電子レンジで3分程加熱する。
2. 鍋に＜あん＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったら＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミをつける。
3. (1)を器に盛り、＜あん＞をかける。練りワサビをのせて、キヌサヤを添える。
【副菜】基本のヒジキの煮物
作り置きもできて、あると便利な一品です。
調理時間：20分
カロリー：113Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）芽ヒジキ (乾燥)10g
板コンニャク 30g
ニンジン 3cm
油揚げ 1/2枚
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 小さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
だし汁 100ml
サラダ油 適量
【下準備】芽ヒジキはたっぷりの水で柔らかくもどし、水洗いをしてザルに上げる。
板コンニャクは短冊切りにする。小鍋に分量外の水と板コンニャクを入れて中火にかける。煮たったら1〜2分ゆで、ザルに上げる。
ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。油揚げは熱湯をかけ、細切りにする。
【作り方】1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、芽ヒジキ、板コンニャク、ニンジン、油揚げを炒める。
2. 全体に油がまわったら、だし汁と＜調味料＞の材料を加え、煮汁が少なくなるまで中火で煮て、器に盛る。
【副菜】ジャコおろし
ジャコと大根おろしがベストマッチ。お酢をプラスしてサッパリと。
調理時間：5分
カロリー：43Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）大根おろし 1カップ
チリメンジャコ 大さじ3
大葉 2~3枚
＜合わせしょうゆ＞
酢 大さじ1/2
しょうゆ 大さじ1
【下準備】大根おろしはザルに上げ、軽く汁気をきる。大葉は軸を切り落とし、丸めてせん切りにする。＜合わせしょうゆ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. 大根おろし、チリメンジャコ、大葉を混ぜ合わせ、器に盛って＜合わせしょうゆ＞をお好みの量かける。
