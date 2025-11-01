プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「レンコンまんじゅう」 「基本のヒジキの煮物」 「ジャコおろし」 の全3品。
もっちりとしてやさしい甘味のレンコンまんじゅうを中心に、ホッとする和食の献立です。

【主菜】レンコンまんじゅう
電子レンジで簡単にもっちりレンコンまんじゅうが作れます。

調理時間：15分
カロリー：145Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

レンコン  150~200g
エビ  4尾 キヌサヤ  2~3枚
  塩  少々
片栗粉  大さじ1
塩  少々
＜あん＞
  だし汁  200ml
  みりん  大さじ1
  薄口しょうゆ  大さじ1
  塩  少々
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  大さじ1
  水  大さじ2
練りワサビ  適量

【下準備】

レンコンは皮をむいてすりおろし、水気を軽くきる。エビは殻と背ワタを取り、4〜5等分にする。

キヌサヤは筋を引き、塩を入れた熱湯でゆでて水に取る。粗熱が取れたら、斜め半分に切る。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. レンコンにエビ、片栗粉、塩を加えてよく混ぜる。2等分してラップの上に置き、茶巾に絞って輪ゴムで留める。耐熱容器に置いて電子レンジで3分程加熱する。

2. 鍋に＜あん＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったら＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミをつける。

3. (1)を器に盛り、＜あん＞をかける。練りワサビをのせて、キヌサヤを添える。

【副菜】基本のヒジキの煮物
作り置きもできて、あると便利な一品です。

調理時間：20分
カロリー：113Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

芽ヒジキ  (乾燥)10g
板コンニャク  30g
ニンジン  3cm
油揚げ  1/2枚
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  小さじ1
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  大さじ1
だし汁  100ml
サラダ油  適量

【下準備】

芽ヒジキはたっぷりの水で柔らかくもどし、水洗いをしてザルに上げる。

板コンニャクは短冊切りにする。小鍋に分量外の水と板コンニャクを入れて中火にかける。煮たったら1〜2分ゆで、ザルに上げる。

ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。油揚げは熱湯をかけ、細切りにする。

【作り方】

1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、芽ヒジキ、板コンニャク、ニンジン、油揚げを炒める。

2. 全体に油がまわったら、だし汁と＜調味料＞の材料を加え、煮汁が少なくなるまで中火で煮て、器に盛る。

【副菜】ジャコおろし
ジャコと大根おろしがベストマッチ。お酢をプラスしてサッパリと。

調理時間：5分
カロリー：43Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

大根おろし  1カップ
チリメンジャコ  大さじ3
大葉  2~3枚
＜合わせしょうゆ＞
  酢  大さじ1/2
  しょうゆ  大さじ1

【下準備】

大根おろしはザルに上げ、軽く汁気をきる。大葉は軸を切り落とし、丸めてせん切りにする。＜合わせしょうゆ＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 大根おろし、チリメンジャコ、大葉を混ぜ合わせ、器に盛って＜合わせしょうゆ＞をお好みの量かける。

