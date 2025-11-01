ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間１日）、ＷＳ第６戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、３試合連続の完投勝利を狙う。

登板を翌日に控えた３０日（同３１日）は、ロサンゼルスから約５時間のフライトでトロントに移動。その後敵地で行われた全体練習に参加し、キャッチボールなどで汗を流して最終調整した。負けたら終わりの崖っ縁だが、前日２９日の第５戦の試合後には「とにかく勝つだけだと思って、目の前の試合に集中していつも通りのプレーをしたい」と意気込んでいた。

０１年のＣ・シリング（Ｄバックス）以来２４年ぶりとなる２登板連続の完投勝利で、大車輪の働きをしている。中５日で迎える第６戦はもう後がないだけに、惜しみもなく救援陣をつぎ込むことも予想されるが、ポストシーズンで３連続完投なら、分業化が進んだ直近５０年では０１年シリング、１９８８年ハーシュハイザー（ドジャース）、７５年Ｌ・ティアント（Ｒソックス）以来４人目の快挙だ。第５戦の試合前には球団ＯＢのハーシュハイザー氏とグラウンドでハグを交わして、パワーをもらった。

ＷＳに入ってからは再び救援陣が安定感を欠いており、朗希のイニングまたぎや大谷の登板など、あらゆるケースが予想される。頂点に立つためには２連勝しかないドジャースにとってみれば、第７戦を真の総力戦とするためにも、第６戦を山本が投げ切ってくれれば心強い。第２戦で９回４安打１失点で抑えたブルージェイズ打線に、再び立ちはだかる。（安藤 宏太）