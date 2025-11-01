本日もユーロドルは下値模索が続いており、１．１５ドル台前半まで下げ幅を広げている。３日続落。今月前半に強いサポートとなっていた１．１５ドル台半ばの水準もブレイクしており、下向きの流れを強めている。一方、本日はユーロ円も売りが強まっており、１７７円台半ばまで下落。ユーロ円は高値を更新していたが、さすがに過熱感も出ており、重要イベントを通過した月末ということもあり、利益確定売りが優勢になっているようだ。



ただ、ユーロ自体の動きというよりも、ドルの動きに左右されている面が大きい。今週のＦＯＭＣでパウエル議長が１２月利下げについて慎重姿勢を示したことで、ドルが買い戻されている。半面、前日のＥＣＢ理事会は予想通りの据え置きとなり、今後の方針についても明確なシグナルをほとんど示さなかった。



ユーロドルが１．１５ドルを下回る可能性も取り沙汰されているが、アナリストは、米雇用指標のさらなる弱含みを考慮すれば、その可能性は低いと指摘している。また、ユーロ圏経済も僅かではあるが、改善の兆しが見られるとも付け加えた。



EUR/USD 1.1527 EUR/JPY 177.51 EUR/GBP 0.8785



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

