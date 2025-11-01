仏中銀総裁 ＥＣＢの金利、好位置だがまだ変化の可能性ある 仏中銀総裁 ＥＣＢの金利、好位置だがまだ変化の可能性ある

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＥＣＢ理事のビルロワドガロー仏中銀総裁は、金融政策は良好な位置にあるが、金融市場から生じるリスクなどにより、まだ変化する可能性があると述べた。



総裁は「現状は良好だが、もちろん固定的なものではない。必要に応じて行動するため、あらゆる選択肢を維持しなければならない」と強調した。



ＥＣＢは前日に、政策金利を３回連続で２．００％に据え置くことを決定した。ラガルド総裁は「われわれは良好な状態を維持するために必要なことは何でもする」と述べていた。



ＥＣＢ理事の大半は、インフレが目標とする２％近辺で、経済が成長を続けていることから、追加利下げの意向を示していない。ただ、ビルロワドガロー総裁を含む少数派は、さらなる利下げが選択肢にあるべきだと主張している。

外部サイト