「ピックルボール」競技人口急増で“初”の施設が東京都心にオープン 新たな社交場を目指す
じわりと人気が広がっているあのスポーツが、東京都内の屋内で気軽に楽しめます。
近年、アメリカで爆発的人気となり、日本でも話題のラケットスポーツ「ピックルボール」。
11月1日、都内初となるインドア施設「ピックルボールワン銀座新橋」がJR新橋駅から徒歩3分ほどの場所にオープンします。
ずらっと天井まで並ぶのは、パドルと呼ばれるラケット。
全て試し打ちをすることができます。
他にもアパレルなどさまざまなグッズを販売していますが、ピックルボールならではのスペースを設置しています。
ピックルボールワン銀座新橋・山本悠平支配人：
コミュニケーションスペースを広くとっている。ピックルボールは老若男女いろんな方々が一緒にできるスポーツなので、コミュニケーションをとってもらうことを大事にしている施設。
軽食や飲み物の購入ができ、12月からはお酒も提供予定です。
ラウンジの先には試合が楽しめるコートと、練習向けの小さめのコートの2種類があります。
ピックルボールワン銀座新橋・山本悠平支配人：
初めての人でもビッグポイントがとれるのが（ピックルボールの）良さ。
競技人口は、2024年4月は約5000人だったのが、わずか1年で4万人以上増加しているといいます。
施設では、手軽にできるようにすることでプレーヤーだけではなく、忘年会や歓送迎会など、会社のイベントでの利用も見込んでいます。
ピックルボールワン・熊倉周作代表取締役：
ピックルボールを国民の生活の一部になっているような状態にしたい。そうすることで、ソーシャル性で人間の幸福度が上がるような形にしていきたい。
ピックルボールでいろんな人と一つになる楽しさを。
新たな社交場を目指す施設は11月1日にオープンを迎えます。