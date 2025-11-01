見て・触れて・感じる“ぬいドールの楽園！ぬい☆ぱらドール展 2025

BACON(べーこん)は、ぬいぐるみやドール、ドールハウスなどに特化した作品だけを集めた合同展覧会「ぬい☆ぱらドール展 2025」を開催します。

名古屋では2025年11月22日(土)から11月24日(月・祝)、東京では12月5日(金)から12月7日(日)にかけて、「TODAYS GALLERY STUDIO.」にて実施されます。

多彩な作家陣と新たな企画を加え、さらにパワーアップして帰ってきます！

BACON ぬいぐるみとドールの合同展覧会「ぬい☆ぱらドール展 2025」

「ぬい☆ぱらドール展」は、ぬいぐるみとドール関連の作品が一堂に会する合同展覧会です。

温かみと個性にあふれた作品が並び、どこかノスタルジックでありながらも、今の感性を反映した“かわいい”が詰まった展示が特徴。

人気クリエイターたちがそれぞれの世界観で表現した作品を披露し、本展限定のグッズも多数登場します。

ふわふわで愛らしいぬいぐるみから、細部までこだわり抜かれたドールまで、心ときめく作品との出会いが待っています☆

「ぬい☆ぱらドール展 2025」開催概要

【名古屋会場】

企画展名：ぬいぐるみとドールの合同展覧会「ぬい☆ぱらドール展 2025 in 名古屋」

開催日時：2025年11月22日(土)〜11月24日(月・祝)

営業時間：11:00〜17:00

会場：TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA (愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12)

入場料：1,000円／3歳以下は入場無料

出展者：43組

【東京会場】

企画展名：ぬいぐるみとドールの合同展覧会「ぬい☆ぱらドール展 2025」

開催日時：2025年12月5日(金)〜12月7日(日)

営業時間：11:00〜18:00

会場：TODAYS GALLERY STUDIO. (東京都台東区浅草橋5-27-6 5F)

入場料：1,000円／3歳以下は入場無料

出展者：43組

注目作家の新作＆限定グッズが登場！

1年ぶりの開催となる今回は、さらにパワーアップ！

注目作家には、他会場でも完売を連発する人気作家「いわより＊もけ舎」をはじめ、新規27組のクリエイターが参加し、新作・限定作品を発表します。

SNS未公開の作品も多数展示予定です。

物販では、完売必至の「oyasumisekai」がPOP UP形式で会場限定出展し、新作ベースのラインナップを展開！

さらに、ふわふわの可愛いぬいぐるみで人気の「moou」もオール新作で参加します。

会場限定グッズ（一部）

会場では、出展作家による限定グッズが多数販売されます！

Anharu

マンボウぬいぐるみ：5,500円

カニのカニィーぬいぐるみ：3,520円

少女倶楽部

おすわりむにちゃんぬいぐるみ：5,000円

もちもち白玉あざらしマスコット：各3,000円

#ムチョ倶楽部

ムチョ：2,860円

ふっきんドッグ：3,080円

これでいいんだ村

パジャマ姿の住人たちとあたまぱっくりくん：5,500円

《手乗りサイズ》あたまぱっくりくんのぬいぐるみ(コード付き)：各4,400円

おいしいねずみ

くまバーガー：6,000円

くまカロン：4,000円

マーミン

まある：5,000円

カレーパン：5,000円

個性豊かな作家たちによる作品を通して、ここでしか味わえない“ぬいドールの楽園”を体感できます。

SNSで話題のクリエイターも多数参加し、作品の裏側にある物語や工夫を感じながら、“見て・触れて・感じる”特別な体験ができるイベントです！

東京と名古屋で開催される、ぬいぐるみとドールの合同展覧会「ぬい☆ぱらドール展 2025」の紹介でした。

