¥í¥·¥¢¡¢¼«±ÒÂâÅý¹ç±é½¬¤Ë¹³µÄ¡¡¡ÖÄ©È¯Åª¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¡×¼çÄ¥
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Ï31Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¦³¤¶õ3¼«±ÒÂâ¤¬10·î20Æü¡Á31Æü¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë¶á¤¤ËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¼«±ÒÂâÅý¹ç±é½¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ©È¯Åª¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¤Ç¥í¥·¥¢¶ËÅì¤Î°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ëÀøºßÅª¤Ê¶¼°Ò¤À¡×¤È¤·¤Æºß¥í¥·¥¢ÆüËÜÂç»È´Û¤ËÃÇ¸Ç¤¿¤ë¹³µÄ¤òÅÁÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ï¤Þ¤¿¡¢9·î¤ÎÆüÊÆ¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¼ÂÆ°·±Îý¡Ö¥ì¥¾¥ê¥å¡¼¥È¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ç»³¸ý¸©¤ÎÊÆ·³´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÊÆ·³¤ÎÃæµ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼ÍÁõÃÖ¡Ö¥¿¥¤¥Õ¥©¥ó¡×¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÆüËÜ¤«¤éÅ±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£