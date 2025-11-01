気象台は、午前0時52分に、大雨警報（浸水害）をいわき市に発表しました。

浜通りでは、1日明け方まで低い土地の浸水に、1日明け方から1日昼前まで高波に警戒してください。福島県の海上では、1日朝まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■いわき市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

1日明け方にかけて警戒

3時間最大雨量 70mm



□暴風警報

1日朝にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南

・海上

最大風速 23m/s





□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■相馬市□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■南相馬市□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■広野町□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■楢葉町□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■富岡町□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■大熊町□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■双葉町□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■浪江町□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m■新地町□暴風警報1日朝にかけて警戒ピーク時間 1日未明風向 南・海上最大風速 23m/s□波浪警報1日明け方から1日昼前にかけて警戒予想最大波高 6m