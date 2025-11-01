ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ナイロビで中国料理コンテスト アフリカ各地の料理人が結集 ナイロビで中国料理コンテスト アフリカ各地の料理人が結集 ナイロビで中国料理コンテスト アフリカ各地の料理人が結集 2025年11月1日 0時37分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３０日、世界中国料理アフリカ大会で料理を試食するゲスト。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝） 【新華社ナイロビ10月31日】ケニアの首都ナイロビで30日、中国料理の国際コンクール「2025世界中国料理アフリカ大会」が開かれた。アフリカでの開催は初めてで、各国から40を超えるチームが参加し、料理の腕を競った。３０日、世界中国料理アフリカ大会で料理を試食する出場者。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝）３０日、世界中国料理アフリカ大会で料理に取り組む出場者。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝）３０日、世界中国料理アフリカ大会で料理に取り組む出場者。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝）３０日、世界中国料理アフリカ大会で披露された料理。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝）３０日、世界中国料理アフリカ大会で調理する出場者。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝）３０日、世界中国料理アフリカ大会で料理を試食する出場者。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝）３０日、世界中国料理アフリカ大会で料理を撮影するゲスト。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝）３０日、世界中国料理アフリカ大会で料理を撮影するゲスト。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝）３０日、世界中国料理アフリカ大会で料理に取り組む出場者。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝）３０日、世界中国料理アフリカ大会で料理を試食する出場者。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝）３０日、世界中国料理アフリカ大会で腕を振るう出場者。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝）３０日、世界中国料理アフリカ大会で料理に取り組む出場者。（ナイロビ＝新華社記者／李亜輝） リンクをコピーする みんなの感想は？