Honeysの冬がやってくる♪ 木村文乃が纏うGLACIER＆CINEMA CLUB新作

俳優・木村文乃さんがイメージモデルを務めるHoneys（ハニーズ）の2025年冬コレクションが登場。GLACIER（グラシア）とCINEMA CLUB（シネマクラブ）から、やわらかな色合いと上品な素材感を掛け合わせた新作が公開されました。日常を心地よく、少しだけ特別に見せてくれる冬のワードローブを、公式オンラインショップでチェックしてみませんか？

木村文乃が纏うHoneys冬コレクションの魅力

Honeysの「2025 Winter Collection」は、凜とした美しさとぬくもりを感じるラインナップ。木村文乃さんが着こなすのは、通勤にも週末にもなじむナチュラルフェミニンなスタイルです。

淡いベージュやグレイッシュトーンなど、上品でクリーンなカラーを中心に展開。ウール調の素材やもこもことしたニットなど、冬ならではの質感が魅力です。

毎日のコーディネートに“心地よさ”をプラスしてくれます♡

GLACIER＆CINEMA CLUBの注目アイテム紹介

今回のコレクションでは、さまざまなシーンにマッチするアイテムが登場。

ブルゾン（4,980円）やパーカー（3,480円）などのカジュアルアウターは、軽やかで防寒性も抜群。

ふんわり感のあるニット（2,480～3,480円）や上品なスカート（2,480～3,980円）は、オンオフ問わず活躍します。

さらに、通勤にもおすすめのコート（5,980円）や、冬のお出かけにぴったりなブーツ（3,980円）もラインナップ。すべて税込価格で、気軽に取り入れられるのもうれしいポイントです。

冬の日常をやさしく彩るHoneysの服♪

冬の装いに求めるのは、あたたかさだけでなく“自分らしさ”。Honeysの2025年冬コレクションは、上品でありながら肩の力を抜いて楽しめる大人のカジュアルスタイルが魅力です。

木村文乃さんが纏う等身大のスタイリングをお手本に、毎日を少し特別にしてみませんか？ 公式オンラインショップでは、全ルックを公開中。お気に入りの冬アイテムを見つけてください♡