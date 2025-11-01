TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前0時40分に、暴風警報を八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村に発表しました。また波浪警報を青森市、八戸市、三沢市、むつ市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、野辺地町、横浜町、六ヶ所村、おいらせ町、階上町に発表しました。

下北、三八上北では、1日朝から1日夕方まで暴風に警戒してください。青森県では、1日朝から1日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□波浪警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　2.5m

■八戸市
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　28m/s

□波浪警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■十和田市
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■三沢市
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　28m/s

□波浪警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■むつ市
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・外海
　最大風速　28m/s

□波浪警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
・陸奥湾
　予想最大波高　2.5m

■平内町
□波浪警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　2.5m

■蓬田村
□波浪警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　2.5m

■外ヶ浜町
□波浪警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
・陸奥湾
　予想最大波高　2.5m

■野辺地町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　2.5m

■七戸町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■六戸町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■横浜町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　2.5m

■東北町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■六ヶ所村
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・外海
　最大風速　28m/s

□波浪警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■おいらせ町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　28m/s

□波浪警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■大間町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・外海
　最大風速　28m/s

■東通村
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・外海
　最大風速　28m/s

■風間浦村
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・外海
　最大風速　28m/s

■佐井村
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・外海
　最大風速　28m/s

■三戸町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■五戸町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■田子町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■南部町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■階上町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　28m/s

□波浪警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■新郷村
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s