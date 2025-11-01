韓国を訪問している高市首相は、中国の習近平国家主席と初の首脳会談を行い、建設的で安定的な日中関係を構築する方針を確認しました。

中国・習近平国家主席

「高市首相は就任後に『中国が日本の重要な隣国だ』と述べました。これはあなたと新しい内閣が中日関係を重視していることの表れです」

高市首相

「戦略的互恵関係の包括的な推進と、建設的かつ安定的な関係の構築という、日中関係の大きな方向性を改めて確認したいと考えております」

会談で両首脳は、日中の利益が共通する分野で協力を進める「戦略的互恵関係」を推進し、建設的かつ安定的な関係を構築していくことで一致しました。

一方、高市首相は会談で、尖閣諸島を含む東シナ海での中国の強引な海洋進出や、レアアースの輸出規制、さらに中国での邦人拘束や新疆ウイグル自治区などの人権問題について、習主席に懸念を伝えました。その上で、首脳レベルも含め、日中間の意思疎通の重要性を確認したということです。

高市首相

「わりと率直に、懸念していることも含めて申し上げたし、協力しあえる点も申し上げた」

また高市首相は、会談で中国側から台湾に関して言及があり、「この地域の安定・安全は、両岸関係が良好であることが重要だ」と習主席に伝えたと明らかにしました。

一方、習主席は「中日関係はチャンスと課題が併存している」と指摘した上で、日本の侵略と植民地支配へのおわびを記した戦後50年の村山談話を評価し、順守するよう求めました。