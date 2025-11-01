〈今日はソーセージの日〉カリッ&甘じょっぱで、子供も喜ぶ『フレンチドッグ』
11月1日は【ソーセージの日】。ちょっと気分を変えて、魚肉ソーセージで〈フレンチドッグ〉を作ってみませんか？
外はカリッと香ばしく、中はふんわり。仕上げのグラニュー糖で甘じょっぱく、子どもも大人も思わず笑顔になるおいしさです！
『フレンチドッグ』のレシピ
材料（4本分）
魚肉ソーセージ（直径2.5×長さ16cm）……2本
〈生地〉
ホットケーキミックス……100g
卵……1個
牛乳……大さじ2
マヨネーズ……大さじ1
グラニュー糖……大さじ1
サラダ油
作り方
（1）割り箸2ぜんは長さ15cmに切り、半分に割る。魚肉ソーセージは長さを半分に切り、それぞれ割り箸を刺す。ボールに卵を割り入れ、牛乳、マヨネーズを加え、泡立て器でよく混ぜる。ホットケーキミックスを加え、ゴムべらに持ち替えて混ぜ合わせる。生地をマグカップなどに入れる。
（2）フライパンにサラダ油を高さ2cmほど入れ、中火にかける。油が温まったら、ソーセージの割り箸部分を持ち、マグカップの中の生地にソーセージを入れて、割り箸を回しながらソーセージ全体に生地をつける。フライパンに並べ入れ、途中回しながらこんがりとするまで4分ほど揚げる。油をきり、全体にグラニュー糖をまぶす。
POINT
割り箸は26cmのフライパンに納まるように、長さ15cmに切っています。割り箸を切るときは、切れ端がどこかに飛んでいかないよう気をつけて。
できたての熱々をほおばれば、甘じょっぱさが口いっぱいに広がります。 どこか懐かしくてなんだかほっこり。手軽に作れて見た目もかわいく、おやつ時間にぴったりです♪