〈今日はソーセージの日〉カリッ&甘じょっぱで、子供も喜ぶ『フレンチドッグ』

11月1日は【ソーセージの日】。ちょっと気分を変えて、魚肉ソーセージで〈フレンチドッグ〉を作ってみませんか？

外はカリッと香ばしく、中はふんわり。仕上げのグラニュー糖で甘じょっぱく、子どもも大人も思わず笑顔になるおいしさです！

『フレンチドッグ』のレシピ

材料（4本分）

魚肉ソーセージ（直径2.5×長さ16cm）……2本

〈生地〉

ホットケーキミックス……100g

卵……1個

牛乳……大さじ2

マヨネーズ……大さじ1

グラニュー糖……大さじ1

サラダ油

作り方

（1）割り箸2ぜんは長さ15cmに切り、半分に割る。魚肉ソーセージは長さを半分に切り、それぞれ割り箸を刺す。ボールに卵を割り入れ、牛乳、マヨネーズを加え、泡立て器でよく混ぜる。ホットケーキミックスを加え、ゴムべらに持ち替えて混ぜ合わせる。生地をマグカップなどに入れる。

（2）フライパンにサラダ油を高さ2cmほど入れ、中火にかける。油が温まったら、ソーセージの割り箸部分を持ち、マグカップの中の生地にソーセージを入れて、割り箸を回しながらソーセージ全体に生地をつける。フライパンに並べ入れ、途中回しながらこんがりとするまで4分ほど揚げる。油をきり、全体にグラニュー糖をまぶす。

POINT

割り箸は26cmのフライパンに納まるように、長さ15cmに切っています。割り箸を切るときは、切れ端がどこかに飛んでいかないよう気をつけて。

できたての熱々をほおばれば、甘じょっぱさが口いっぱいに広がります。 どこか懐かしくてなんだかほっこり。手軽に作れて見た目もかわいく、おやつ時間にぴったりです♪

（『オレンジページ』2023年9月2日号より）