NY株式31日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均　　　47589.73（+67.61　+0.14%）
ナスダック　　　23861.88（+280.74　+1.19%）
CME日経平均先物　52565（大証終比：+95　+0.18%）

欧州株式31日GMT15:03
英FT100　 9704.10（-55.96　-0.57%）
独DAX　 23989.97（-128.92　-0.53%）
仏CAC40　 8122.97（-34.32　-0.42%）

米国債利回り
2年債　 　3.590（-0.018）
10年債　 　4.087（-0.010）
30年債　 　4.660（+0.006）
期待インフレ率　 　2.308（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.643（0.000）
英　国　　4.424（0.000）
カナダ　　3.123（-0.008）
豪　州　　4.296（-0.010）
日　本　　1.663（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.89（+0.32　+0.53%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4027.50（+11.60　+0.29%）

ビットコイン（ドル）
110464.88（+2956.13　+2.75%）
（円建・参考値）
1701万0487円（+455214　+2.75%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ