ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は６７ドル高 ナスダックは１．２％の大幅高
NY株式31日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均 47589.73（+67.61 +0.14%）
ナスダック 23861.88（+280.74 +1.19%）
CME日経平均先物 52565（大証終比：+95 +0.18%）
欧州株式31日GMT15:03
英FT100 9704.10（-55.96 -0.57%）
独DAX 23989.97（-128.92 -0.53%）
仏CAC40 8122.97（-34.32 -0.42%）
米国債利回り
2年債 3.590（-0.018）
10年債 4.087（-0.010）
30年債 4.660（+0.006）
期待インフレ率 2.308（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（0.000）
英 国 4.424（0.000）
カナダ 3.123（-0.008）
豪 州 4.296（-0.010）
日 本 1.663（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.89（+0.32 +0.53%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4027.50（+11.60 +0.29%）
ビットコイン（ドル）
110464.88（+2956.13 +2.75%）
（円建・参考値）
1701万0487円（+455214 +2.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
