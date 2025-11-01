岩本照、1人の共演者への“愛”があふれ…白石麻衣が嫉妬？『恋する警護24時』撮影の裏側を公開

約1年半の時を経て進化して帰ってきた岩本照主演の考察系アクション・ラブコメディ『恋する警護24時 season2』。

新たなメンバーも加わった新警護チームで再始動した無骨なボディガード・北沢辰之助（岩本照）。そこに立ちはだかる新たな難事件、そして海外留学へ旅立った弁護士・岸村里夏（白石麻衣）との8時間の時差ある遠距離恋愛…前作を凌駕する、さらなる試練が辰之助を待ち受ける。

そんな同ドラマの第3話放送終了後より、作品の裏側に迫る「『恋する警護24時 season2』スペシャルメイキング part1」が、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」で独占配信スタートした。

season2に突入し、さらに進化を遂げた迫力のアクションシーンから、座長・岩本のもと絆を深めるキャストたちの姿まで、物語同様にパワーアップした撮影現場の裏側をたっぷり紹介する。

◆またしても岩本照の“弱点”が露呈？

スペシャルメイキングは、撮影初日から密着スタートする。

警護チームおなじみのメンバーで椎谷厚徳役の“しー様”こと今野浩喜とともにクランクインを迎えた岩本。リラックスした様子で、スタッフたちから「おかえりー！」と声をかけられると、「ただいま！」と満面の笑みを見せ、温かい空気のなかで再始動した。

そんな岩本だが、アクションシーンでは一転、以前にも増した熱量で向き合う姿が。前作でも話題を呼んでいたアクションが、season2ではさらにスケールアップしたことが反響を呼んでいる。

クランクインの2週間前から本格的にアクション練習を始めた岩本は、体を動かしていくなかですぐに勘を取り戻し、技術もより精度をアップ。激しい動きのなかでカメラ位置や画角、目線に至るまできめ細やかに確認しながら迫力のアクションシーンを作り上げていった。

しかしその一方で、以前も指摘されていた“弱点”をまたしても注意されてしまい、思わず嘆く場面も？

また、アクションに熱く挑む人がもう1人、辰之助の後輩ボディガード・原湊役の藤原丈一郎だ。

リハーサルから全力で挑む藤原は「アクション練習は疲れますね（笑）」と言いつつも熱い意気込みを語る。そんな岩本と藤原が第1話の冒頭で披露した激熱なアクションシーンのメイキングも公開される。

さらに、第1話でおなじみの警護チームメンバーや里夏が再集結した社員寮で食卓を囲むシーン、辰之助＆里夏のキュンシーンなどの裏側も紹介。

辰之助が里夏をお姫様抱っこするシーンでは、岩本のリアクションで白石が思わず笑ってしまう。また、辰之助の膝で寝てしまう里夏を見下ろすシーンでは、その裏で起きていた衝撃の事実も明らかに。

◆岩本照の愛があふれ出す!?

さらに岩本、白石、藤原、今野らおなじみのメンバーによるスペシャルトークも開催。いつもは警護で人を護っている岩本たちだが、このトークでは“あえて護らずにしゃべる”という任務が課せられているため、4人は本音をぶっちゃけていくことに。

そのなかで、岩本の今野に対する“愛”があふれ出て、「めちゃめちゃかわいい瞬間がいっぱいある」と言い出す。すると、藤原も負けじと今野との仲良しエピソードを明かし、あまり今野と共演シーンがない白石は「えー、楽しそう！」と悔しがる場面も。

そんな人気者の今野からは、「（いつも自分が）ケータリングを最初に食べる」という事実が明かされ、岩本と藤原も常々感じていた“今野の食べる早さ”に関する驚きのエピソードを披露。キャスト陣たちがいつも楽しみにしている食事休憩のほっこりオフショットも公開される。

さらに、スペシャルトークでは撮影現場でスタッフが目撃した“岩本照”らしいエピソードをクイズにして出題するコーナーも。

「第1話の辰之助が里夏の乗ったタクシーを追いかけるシーンのリハーサルで、岩本照が起こしたありえないことは何でしょう？」という問題では、答えを聞いた今野から「なんでそんなことをしちゃうの？」という素朴な疑問を投げかけられる。

その心境を明かす岩本だが…誰も共感できず、藤原からは「だからね、ってならないですよ！」と突っ込まれる始末。一体何をしてしまったのか？