展示や販売、子ども向けのモノづくり体験！第21回産業交流フェア

第21回産業交流フェア実行委員会は、「第21回産業交流フェア」を2025年11月1日(土)にコミュニティプラザ平野(大阪市平野区)にて開催します。

意外と知られていない地元企業や商品、サービスの魅力を知ってもらい、地域活性化へと繋げる想いで開催されるイベントです。

当日は地元企業34社が出展し、展示や販売、子ども向けのモノづくり体験などが楽しめます！

第21回産業交流フェア

「第21回産業交流フェア」は、地域の行政と全ての地元経済団体が一つとなり実行委員会を形成して開催する、企業市民協働事業です。

今年で21回目を迎える、地域に根差したイベントで、入場は無料！

当日は、食品サンプルのパイオニア「いわさき」や、きなこと七味で有名な「向井珍味堂」、受賞やメディア出演も多い「みどり製菓」など、体験ブースを含めて地元企業34社が出展します。

「第21回産業交流フェア」開催概要

イベント名： 第21回産業交流フェア

開催日時： 令和7年11月1日(土) 10:30〜16:30

会場： コミュニティプラザ平野(平野区民センター)

所在地： 〒547-0011 大阪市平野区長吉出戸5丁目3番58号

アクセス： Osaka Metro谷町線「出戸駅」下車、東へ徒歩5分

参加費： 無料

定員： 無し

主催： 第21回産業交流フェア実行委員会

モノづくり体験＆「好きになろうプロジェクト」発表会

会場では、企業の展示及び販売に加えて、子どもを対象とした地元企業によるモノづくり体験ブースが登場します！

親子で楽しみながら、地元の技術に触れられる貴重な機会です。

さらに、大阪総合保育大学短期大学部による地元企業との商品開発「好きになろうプロジェクト」の発表会も行われます。

地元のスゴイ企業やおいしいもの、楽しいモノづくり体験が一堂に会する「産業交流フェア」。

親子で楽しみながら、平野区・東住吉区エリアの魅力を再発見できるイベントです☆

大阪市平野区のコミュニティプラザ平野で開催される「第21回産業交流フェア」の紹介でした。

